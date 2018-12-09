توقف نمو حركة السياحة في دبي خلال الشهور التسعة الأولى من 2018

أظهرت بيانات رسمية اليوم (الأحد) توقف نمو عدد الزائرين الأجانب لإمارة دبي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري وذلك في تباطؤ حاد بقطاع السياحة.

التفاصيل المكتب الإعلامي لحكومة دبي قال إن الإمارة، سجلت 11.58 مليون زائر في الشهور التسعة الأولى حتى 30 من سبتمبر/ أيلول 2018.

لم يقدم المكتب رقما سابقا للمقارنة لكن دائرة السياحة والتسوق في دبي أعلنت في العام الماضي تسجيل 11.58 مليون زائر في الفترة نفسها وبزيادة 7.5 بالمئة عن العام السابق. بلغ حجم قطاع السياحة 109 مليارات درهم (29.7 مليار دولار) في نهاية 2017 وفقا لبيانات دائرة السياحة.

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إن معظم الزائرين الوافدين من الخارج هذا العام حتى الآن قدموا من الهند، ثم السعودية والمملكة المتحدة. مطار دبي خلفية أنفقت دبي مليارات الدولارات لبناء مراكز جذب سياحية مثل برج خليفة أطول بناية في العالم.

خففت الإمارات قواعد منح التأشيرات للصينيين والروس في السنوات الأخيرة بهدف دعم السياحة.

تباطأ النمو في حركة الركاب بمطار دبي الدولي هذا العام بعد 15 عاما من تسجيل زيادات كبيرة.