السعودية
الثلاثاء 21 يوليو 2020 14:52

توفي ساجدا.. العثور على سعودي فُقد في الصحراء منذ أيام (فيديو)

عثر على جثة السعودي المفقود منذ أيام وهو في وضعية السجود
مواقع التواصل
تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو لمواطن متوفى عثر عليه وهو ساجد، بعد فقدانه في الصحراء منذ أيام عدة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن المواطن الأربعيني ضويحي بن حمود العجالين الدوسري، كان قد اختفى منذ الخميس الماضي.

وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق "جمعية غوث للتوعية والإنقاذ" (رسمية) للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.

وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر على المفقود ساجدًا وقد فارق الحياة بالقرب من سيارته.

ونشر أحد الناشطين مقطع فيديو العثور على الفقود قائلا " لما مسه الضر وأيقن بالموت سجد لله ومات وهو ساجد. التوفيق، اليقين، الهداية، والثبات عند الممات، القدوم على الله بأحسن حال ويبعث على ما مات عليه. الله يرحمه وأموات المسلمين".

وقالت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، عبر حسابها في تويتر "بحمد الله وتوفيقه تكللت جهود أبطال غوث بالعثور على المفقود ضويحي الدوسري وسيارته رحمه الله وهو ساجد لله".

وبينت جمعية غوث أنها تلقت بلاغًا عن مفقود بمنطقة شمال وادي الدواسر، يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، وباشر حينها فريق غوث البحث.

وتفاعل نشطاء مع مقطع الفيديو متسائلين عن "الخبيئة" التي فعلها الدوسري أثناء حياته لينعم الله عليه بحسن الخاتمة، ويتوفاه الله وهو ساجد، داعين إلى تقديم المساعدة لأسرته.

ولفت مغردون إلى اضطرار المتوفى للبحث عن قوته وقوت أسرته في الصحراء، ووجود كمية من الحطب في سيارته، مما يشير إلى حاجته الشديدة للمال، ووجوب مساعدته وغيره ممن تضطهرهم الحاجة إلى البحث في الصحراء القاحلة عن قوت يومهم.

ونشر آخرون بعد النصائح التي تساعد المنقذين على العثور على الأشخاص المفقودين في الصحراء بسهولة منها حرق إطارات السيارة حتى يلتفت المنقذون إلى الدخان الكثيف ويأتون للمكان.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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