توتر مصري إسرائيلي بعد بيع تل أبيب منظومة صواريخ لأديس أبابا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكالات

زعمت مصادر استخبارية إسرائيلية وجود توتر في العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة.

ما القصة؟ المصادر أرجعت أسباب الأزمة إلى إصرار تل أبيب على اتمام منظومة الصواريخ المضادة للطائرات لحماية سد النهضة الاثيوبي.

وفقا لموقع "ديبكا" ازدادت حدة التوترات بين القاهرة وتل أبيب في أعقاب إنهاء ثلاث طواقم من الخبراء في مجالات الأمن والصناعات الدفاعية تركيب منظومة الدفاع الجوي المضادة للطائرات المسماة النظام Spyder-MR حول سد النهضة الكبير المقام فوق نهر النيل.

يبلغ ارتفاع السد حوالي 150 مترًا وعرضه 1870 مترًا. بجانبه سد إضافي مساعد وخزان مساحته حوالي 1300 كيلومتر مربع.

بمجرد الانتهاء من مراحل البناء يمكن للسد استيعاب ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب - كمية أكبر من المياه التي تتحصل عليها مصر خلال عام.

مع توربينات السد التي يبلغ عددها 16 تستطيع إثيوبيا زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء بمقدار ثلاثة أضعاف مما يسمح بتصديرها إلى الدول المجاورة.

عارضت مصر دائمًا بناء السد لأن 85 % من احتياجات مواطنيها من المياه والبالغ عددهم 100 مليون مصري تأتي عبر المنابع من إثيوبيا.

أديس أبابا منذ فترة طويلة للقاهرة تقدم سلسلة من الوعود تهدف إلى خفض المخاوف من نقص المياه في مصر.

مصادر عسكرية واستخباراتية ذكرت لموقع "ديبكا" أن إنشاء منظومة الحماية المضادة للطائرات حول هذا السد الضخم بدأت في أوائل شهر مايو/أيار الماضي، وعلى وشك الانتهاء بعد شهرين ونصف من العمل. سد النهضة الإثيوبي المنظومة شارك فيها 3 من كبريات مؤسسات الصناعات الدفاعية في إسرائيل وهي شركة رفائيل الإسرائيلية والتي وفرت وصنعت منظومة الصواريخ من نوعي "بيثون" PYthon و"ديربي DERby ، وكذلك قسم الصواريخ في مؤسسة صناعات الفضاء الاسرائيلية MBT والتي زودت المنظومة بالمركبات الحاملة للصواريخ، فيما قامت الشركة الثالثة "ELTA" بتوفير تكنولوجيا أنظمة الرادار للمنظومة.

وفقًا للمصادر قررت إثيوبيا أخيرًا شراء منظومة إسرائيلية مضادة للطائرات بعد مراقبة أدائه في الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل 5 أشهر وتحديدا في أوائل شهر مارس بين الهند وباكستان بمنطقة كشمير.

يعقد مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا مشاورات عاجلة ومكثفة حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن تزويد اثيوبيا بهذه المنظومة الدفاعية، لكن كافة نداءات السيسي المباشرة وغير المباشرة في هذا الصدد اصطدمت بالرفض القاطع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

منظومة السبايدر" Spyder-MR " المضادة للطائرات، تعتبر الوحيدة في العالم القادرة على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من نفس المشغّل، وهما "البيتون 5" ، التي تبلغ مداها حوالي 5 كم ، وصواريخ "ديربي" الذي يبلغ مداها 50 كم.