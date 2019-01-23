توافق روسي تركي للحفاظ على استقرار إدلب السورية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان رويترز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام مباحثات جمعته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، استعداد روسيا، بالتعاون مع تركيا وإيران، لعقد قمة بشأن سوريا.

وقال بوتين إن القمة تهدف للتوصل إلى حل سياسي دائم وأنه سيتم تنسيق موعدها. وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من شمالي سوريا خطوة إيجابية. من جانبه، قال أردوغان إن تركيا جاهزة لمواجهة ما وصفها بقوات إرهابية قد تستغل الانسحاب الأمريكي. التفاصيل: الرئيس الروسي بوتين قال إن وزيري الدفاع الروسي والتركي أجريا بالفعل محادثات بشأن تحرك محدد للبلدين في إدلب على أن يتم تنفيذ إجراءات على الفور، دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات.

بوتين: ناقشنا الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.

بوتين: ناقشنا بالتفصيل الوضع في إدلب ونرى أن أصدقاءنا الأتراك ينفذون كل الاتفاقات لتأسيس المنطقة الآمنة.

بوتين: لسوء الحظ هناك مشكلات كثيرة هناك، ونحن ندركها.

بوتين: تركيا تبذل كثيرا من الجهود في محاولة لمعالجة الوضع لكن على أنقرة وموسكو اتخاذ مزيد من الإجراءات "للقضاء على ما تقوم به الجماعات الإرهابية".

بوتين: ناقشنا الانسحاب الأمريكي من سوريا واتفقنا على وحدة الأراضي السورية.

بوتين: ناقشنا المزيد من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لضمان الاستقرار في إدلب.

بوتين: نعمل على التوصل إلى حل دائم للأزمة السورية من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية.

بوتين قال إنه وافق على استضافة قمة قريبا لتناقش فيها روسيا وتركيا وإيران الوضع في سوريا.

الرئيس الروسي أشار إلى صعوبة تشكيل لجنة إعادة صياغة الدستور في سوريا برعاية الأمم المتحدة، قائلا إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا رفضت تشكيلا مقترحا للجنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وإن هذا الموقف كان مفاجئا لموسكو.

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وروسيا ستواصلان قتالهما ضد المنظمات الإرهابية في إدلب السورية

الرئيس التركي أكد أنه لا توجد أي خلافات بين بلاده وروسيا بشأن منطقة آمنة في شمال سوريا.

أردوغان أشار إلى أن من المهم للغاية ألا يترك الانسحاب الأمريكي من سوريا مجالا "للجماعات الإرهابية لتعيث فسادا".

أردوغان: أساس الاستقرار في سوريا هو التعاون بين تركيا وروسيا ونحن عازمون على تعزيز التعاون بيننا في سبيل ذلك.

أردوغان: سنواصل العمل بشكل مشترك لمواجهة المجموعات الإرهابية.