الاثنين 20 مايو 2019 20:27
تهديد أممي بتعليق المساعدات في مناطق الحوثيين باليمن
قال برنامج الأغذية العالمي إنه يبحث تعليق إرسال المساعدات في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن بسبب القتال وانعدام الأمن والتدخل في عمله.
التفاصيل:
- البرنامج قال في بيان "لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني في اليمن الوصول إلى الجياع ويتم منع قوافل المساعدات وتتدخل السلطات المحلية في توزيع الغذاء يجب أن يتوقف ذلك".
- البيان: التحدي الاكبر لا يأتي من السلاح بل من عدم التعاون من جانب قادة حوثيين في مناطق سيطرتهم.
- البيان: العاملون في مجال الاغاثة في اليمن يمنعون من الوصول إلى الجائعين، كما يتم اعتراض المواكب، وتتدخّل السلطات المحلية في عملية التوزيع.
- البيان: الأهم من ذلك، وضُعت العديد من العوائق في طريق اختيارنا للمستفيدين، على هذا الامر أن يتوقف.
- البيان: تعليق المساعدات في مناطق الحوثيين سيكون الخيار الاخير ونحن نأمل أن يسود المنطق وألا يحدث أي تعليق.
- وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي هدد بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات" وعدم ايصال المساعدات لأصحابها.
- الوكالة قالت إن بيزلي وجه الرسالة في 6 مايو/ أيار الجاري إلى رئيس "المجلس السياسي الاعلى" للحوثيين مهدي المشاط، وهو أعلى مسؤول سياسي في صفوف الحوثيين.
- متحدّث باسم البرنامج في جنيف أكد ان "الرسالة صحيحة وحرّرها برنامج الاغذية العالمي"، مشير إلى ان هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى في ديسمبر/ كانون الأول.
- برنامج الغذاء: لاحظنا تقدّما بعد الرسالة الاولى لكن هذا التقدم توقّف خلال الاسابيع الماضية، بل عادت الامور في بعض الحالات الى الوراء.
- المدير التنفيذي للبرنامج أعرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن "قلق عميق ازاء اختلاس مساعدات غذائية وتحويل مساراتها في مناطق اليمن" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
- بحسب بيزلي، فإن قيادة المتمردين "اتّخذت خطوات ايجابية تجاه تطبيق معايير أعلى للمحاسبة لضمان وصول المساعدات الغذائية المهمة الى أكثر الناس حاجة عليها. وكان مفتاح هذا التقدم الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في أواخر ديسمبر/ كانون الأول ومنتصف يناير/ كانون الثاني حيال إعادة اختيار المستفيدين وتسجيل البصمات.
- بيزلي أشار إلى أنّه في الاسابيع الماضية "توقف التقدم حيث جاء عناصر في حركة (أنصار الله)، وهي الجناح السياسي للحوثيين، بطلبات جديدة تقوّض الاتفاقات الموقّعة، مشددا على ضرورة عمل البرنامج باستقلال واختيار المستفيدين بنفسه.
- بيزلي دعا المسؤول الحوثي إلى "التقيّد بالاتفاقات"، محذرا من انّه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فإن البرنامج "لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة (أنصار الله)".
- بيزلي: أعلم أنكم تدركون مدى خطورة الوضع وأعلم أنكم حريصون على الاطفال والعائلات التي تحتاج (الى المساعدة). أحثّكم على استخدام نفوذكم للسماح لنا بالتقدم للأمام من أجل شعب اليمن الطيب، خصوصا في هذه الايام الفضيلة"، في إشارة إلى شهر رمضان.
- الحوثيون يسيطرون على مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة المطلة على البحر الاحمر.
- بحسب الأمم المتحدة، التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً، هناك 3,3 ملايين نازح في اليمن، فيما يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة.
- منذ 2014، يشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/ آذار 2015 مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات.
- النزاع تسبب في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، حسب منظمات إنسانية مختلفة، فيما يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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