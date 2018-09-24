الاثنين 24 سبتمبر 2018 23:03
تهديدات لمغنية مصرية شهيرة بسبب تركي آل الشيخ
قالت المغنية المصرية الشهرية آمال ماهر (الإثنين) إنها تتعرض لتهديدات وضغوط منذ فترة طويلة تزايدت مؤخرا.
تصريحات آمال ماهر على حسابها بموقع فيسبوك:
- تم اختراق حسابي على موقع تويتر ولا صحة لاسترجاعه.
- أتعرض لضغوط وحرب أنا وعائلتي ومنذ فترة طويلة تزايدت خلال الفترة الأخيرة.
- بالأمس تم إغلاق الاستديو الخاص بي، واليوم تم إغلاق صيدلية أخي.
- تصلنا تهديدات وشتائم على هواتفي أنا وعائلتي.
وقالت إعلامية مصرية تقيم في نفس العقار الذي تسكن به آمال ماهر إن قوات الأمن قامت بتفتيش شقة الأخيرة وأغلقوها ووضعوا عليها ختما بالشمع الأحمر قائلين إنها ممنوعة من الدخول إليها.
ما القصة؟
- ظهرت الخلافات للعلن بين المطربة المصرية آمال ماهر وتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.
- إعلامي مصري أكد زواج المطربة بتركي آل الشيخ سرا.
- نفت ماهر الأخبار المتواترة حول ارتباطها برئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري.
- نشبت خلافات بين آمال وآل الشيخ حول أغنية سجلتها ماهر بصوتها.
- حررت آمال ماهر محضرا في الشرطة ضد آل الشيخ بتهمة التعدي عليها بالضرب أمام منزلها في منطقة المعادي جنوبي القاهرة.
- بعض من جمهور آمال ماهر عبر عن تخوفه عليها في معركة غير متكافئة كما أفادت تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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