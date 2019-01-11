تهديدات بالقتل تدفع الفتاة السعودية "رهف" لإغلاق حسابها على تويتر

تنتظر رهف (18 عاما) قرارا بشأن البلد الذي قد تحصل على حق اللجوء إليه، بعدما وصلت إلى تايلاند يوم السبت مواقع التواصل

قالت صديقة للفتاة السعودية رهف محمد القنون التي فرت إلى تايلاند، وقالت إنها تخشى القتل إن عادت إلى أسرتها، إنها أغلقت حسابها على موقع تويتر اليوم الجمعة بعدما تلقت تهديدات بالقتل.

وتنتظر رهف (18 عاما) قرارا بشأن البلد الذي قد تحصل على حق اللجوء إليه، بعدما وصلت إلى تايلاند يوم السبت ومنعت من الدخول في البداية. التفاصيل بدأت رهف في نشر رسائل على تويتر من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم في العاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وإن حياتها ستكون في خطر إن هي أُعيدت للسعودية.

في غضون ساعات كانت حملة تحت وسم #انقذوا_رهف قد بدأت على تويتر وانتشرت عبر شبكة من الناشطين.

سمحت السلطات التايلاندية لرهف بالدخول يوم الإثنين ثم أحالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قضيتها إلى أستراليا لبحث منحها حق اللجوء.

قرب منتصف نهار اليوم الجمعة اختفى حسابها من على موقع تويتر بعدما نشرت تغريدة ذكرت فيها أن لديها أنباء طيبة وسيئة.

عاد الحساب للظهور لفترة وجيزة بعد نحو ساعة ثم اختفى مجددا في غضون دقائق.

فتاة تدعى نورا، كانت رهف أشارت إليها على أنها صديقة، كتبت على تويتر تقول إن رهف "تلقت تهديدات بالقتل ولهذا السبب أغلقت حسابها على تويتر". مصير رهف رهف موجودة في مكان لم يتم الكشف عنه في بانكوك. وكانت قد ذكرت في وقت سابق على تويتر أنها تلقت تهديدات بالقتل من أحد أقاربها عبر موقع التواصل الاجتماعي.

صوفي مكنيل الصحفية في هيئة الإذاعة الأسترالية والتي على اتصال مباشر مع رهف قالت إن الفتاة "آمنة وفي حالة جيدة" لكنها تبتعد لبعض الوقت عن تويتر. وأضافت مكنيل على تويتر "تلقت الكثير من التهديدات بالقتل".

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين قالت أمس الخميس إن أستراليا تدرس طلبا بمنح رهف حق اللجوء. وأضافت أنه "لا يوجد إطار زمني" لاتخاذ قرار.

سوراتشات هاكبارن رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية قال إن من المتوقع أن يتضح بحلول مساء اليوم الجمعة أين ستحصل رهف على حق اللجوء؟

وقال للصحفيين "إنها في حالة جيدة بدنيا ونفسيا". وأضاف "من المتوقع أن نعلم بحلول مساء اليوم البلد الذي ستذهب له". رهف كانت قد هربت من أسرتها يوم السبت أثناء قضاء عطلة في الكويت. وتعيد محنتها إلى الأذهان قضايا نساء أخريات فررن من سوء المعاملة قبل أن تتم إعادتهن قسرا إلى المملكة دون أن تعرف عنهن أي أخبار بعد ذلك.