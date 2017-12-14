تهويد القدس
الخميس 14 ديسمبر 2017 15:05

تنظيم الدولة يهدد أمريكا بعد قرار القدس

ترمب أعلن اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل
غيتي
هدد تنظيم الدولة اليوم الخميس بشن هجمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية انتقاما من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي رسائل بثها التنظيم على حسابه على تطبيق تلغرام بعنوان "انتظرونا" و "الدولة الإسلامية في مانهاتن" قال التنظيم إنه سينفذ عمليات وعرض صورا لساحة تايمز سكوير في نيويورك وصورا لحزام ناسف وجهاز تفجير على ما يبدو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في تحد لتحذيرات من شتى أنحاء العالم من أن هذه الخطوة ستزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وقال التنظيم "سنقوم بمزيد من العمليات في أرضكم حتى الساعة الأخيرة، وسنحرقكم بلهيب الحرب التي بدأتموها في العراق واليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان. فقط انتظرونا، ونحن أيضا منتظرون".

وأضاف "إن اعتراف كلبكم ترمب بالقدس عاصمة اسرائيل سيجعلنا نعترف بالمتفجرات عاصمة لبلدكم."

المصدر
رويترز
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القدس
فلسطين

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