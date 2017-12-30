مصر
السبت 30 ديسمبر 2017 00:01

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على كنيسة في مصر

صور متداولة لمهاجم كنيسة مارمينا بعد مقتله
مواقع التواصل
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية مساء الجمعة الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباحا وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظي

ونقلت الوكالة عن "مصدر أمني" عبر تطبيق تلغرام إن "مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن تسعة اشخاص قتلوا الجمعة في  هجومين على الكنيسة ومتجر في حلوان بجنوبي القاهرة.

وأضافت الوزارة أن سبعة اشخاص من بينهم شرطي قتلوا عندما فتح مسلح يستقل دراجة نارية النار على قوات الأمن التي كانت تحرس كنيسة مارمينا.  

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أقباط مصر

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