الأحد 9 أبريل 2017 21:42
تنظيم الدولة: انتحاريان نفذا تفجيري الكنيستين في مصر
قال تنظيم الدولة في بيان (الأحد) إن اثنين من أفراده نفذا تفجيري الكنيستين المصريتين بسترتين ناسفتين وتوعد المسيحيين في مصر بمزيد من الهجمات.
وأدى الهجومان إلى مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وقال التنظيم إن تفجير تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، نفذه مسلح بالتنظيم عرفه باسم "أبو إسحاق المصري" بينما نفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، شمالي البلاد، مسلح عرفه التنظيم باسم "أبو البراء المصري".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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