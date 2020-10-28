الإسلاموفوبيا
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 19:13

تناولت الإساءة للنبي محمد.. عمران خان يوجه رسالة لقادة الدول الإسلامية

رئيس وزراء باكستان عمران خان
رئيس وزراء باكستان عمران خان
رويترز
وجّه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، رسالة لقادة الدول الإسلامية حثهم فيها على التوحد في مواجهة تصاعد الإسلاموفوبيا في أوربا.

وقال خان في رسالته "إننا نواجه قلقًا متزايدًا بين أمتنا حيث نرى تصاعد موجة الإسلاموفوبيا والهجمات، من خلال السخرية والاستهزاء بنبينا الحبيب في العالم الغربي، وخاصة أوربا".

وتابع خان "التصريحات الأخيرة على مستوى القادة وحوادث تدنيس القرآن الكريم تعكس ظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في الدول الأوربية التي يقيم فيها أعداد كبيرة من المسلمين".

وقال "علاوة على ذلك يتم إغلاق المساجد في أوربا وتُحرم النساء المسلمات حق ارتداء ما يخترنه في الأماكن العامة. حتى الراهبات والرهبان يواصلون عرض ملابسهم الدينية وتمييزهم العلني والسري المنتشر ضد المسلمين الذين يعيشون في تلك الدول".

وأضاف "أعتقد أن القادة في تلك الدول يتصرفون بدافع عدم فهم الحب العميق الذي يكنه المسلمون في جميع أنحاء العالم لنبيهم وقرآنهم الكريم".

وأضاف خان أنه "يتحتم علينا كقادة للعالم الإسلامي أن نتخذ زمام المبادرة بشكل جماعي في كسر حلقة الكراهية والتطرف هذه، التي تغذي العنف وحتى الموت".

وحث خان القادة المسلمين على رفع صوتهم وأن يشرحوا للقادة غير المسلمين، وخاصة في الدول الغربية عمق الاحترام والحب الذي يحمله جميع المسلمين لكتابهم ونبيهم".

المصدر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أردوغان يردد أنشودة "طلع البدر علينا" ويدعو للدفاع عن النبي محمد
Thumbnail
روسيا تتبرأ من موقف رئيس الشيشان بشأن الإساءة للنبي محمد
Thumbnail
قررت مقاضاة مسؤول تركي بسبب تغريدة.. فرنسا: لن نتراجع عن مكافحة "التطرف الإسلامي"
Thumbnail
بقيمة 100 مليار دولار.. هكذا يمكن أن تؤثر مقاطعة الدول الإسلامية للمنتجات الفرنسية
Thumbnail
أردوغان يعلق على كاريكاتير "شارلي إيبدو" المسيء له ويتخذ إجراء ضد المجلة

الأكثر قراءة

  1. بالصور: الاحتلال يعتدي على فلسطيني وأمه تستغيث ليتركوه
  2. المعارضة السورية ترفض المشاركة في محادثات جنيف
  3. غريستي بعد الحرية: يجب إطلاق سراح باهر وفهمي
  4. صاروخان من غزة على جنوبي إسرائيل
  5. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى