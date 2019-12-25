تمساح النيل وغوميز الغلابة.. موجة سخرية من تصرف لاعب بالدوري المصري (فيديو)
أثارت اللقطة سخرية الناشطين في مواقع التواصل الاجماعي بمصر، حيث أرفقوها بتعليقات، مثل "تمساح النيل"، و"غوميز الغلابة" في إشارة إلى الاحتفال الشهير للاعب الهلال السعودي بافيتيمبي غوميز.
وكان لاعب نادي أسوان المصري محمد الصباحي احتفل بهدفه الأول لفريقه أسوان في شباك نادي طنطا أمس الثلاثاء، وانتشرت لقطة احتفاله بإحراز الهدف على الإنترنت.
يا ترى عارفين #الصباحي بيقلد مين بإحتفاله؟ 🤣🤣#طنطا #أسوان #الدوري_المصري pic.twitter.com/pbATmUL1mO— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 24, 2019
كدة عندنا جوارديولا الغلابة "رضا عبدالعال"، وفان دايك الغلابة (مدافع غزل المحلة).. ودلوقتي بقى عندنا جوميز الغلابة ( محمد الصباحي).. pic.twitter.com/UUFSoxCFlf— Ayman Gelbo (@AymanGelberto) December 24, 2019
احتفال تمساح النيل 😀😀 https://t.co/NddfAbDjzi— Ayman Gelbo (@AymanGelberto) December 24, 2019
احتفال محمد الصباحي لاعب اسوان بهدفه امام طنطا علي طريقة جوميز لاعب الهلال— MhmdElbana (@Mhmdelbna77) December 24, 2019
جوميز الغلابه😎😂 pic.twitter.com/mpsQfgBhGF