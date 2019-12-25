كرة قدم
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 12:25

تمساح النيل وغوميز الغلابة.. موجة سخرية من تصرف لاعب بالدوري المصري (فيديو)

سخرية على منصات التواصل من لاعب بالدوري المصري
مواقع التواصل
حظيت لقطة لاحتفال غريب للاعب كرة قدم مصري، بتداول واسع على مواقع التواصل، بعد تسجيله لهدف في إحدى مباريات الدوري المصري، ثم مشيه زحفا على يديه ورجليه.

أثارت اللقطة سخرية الناشطين في مواقع التواصل الاجماعي  بمصر، حيث أرفقوها بتعليقات، مثل "تمساح النيل"، و"غوميز الغلابة" في إشارة إلى الاحتفال الشهير للاعب الهلال السعودي بافيتيمبي غوميز.

وكان لاعب نادي أسوان المصري محمد الصباحي احتفل بهدفه الأول لفريقه أسوان في شباك نادي طنطا أمس الثلاثاء، وانتشرت لقطة احتفاله بإحراز الهدف على الإنترنت.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
سخرية
مواقع التواصل
كرة قدم
الدوري المصري
محمد الصباحي
نادي أسوان

اقرأ أيضا

Thumbnail
مرتضى منصور: السحر والجن وراء تراجع أداء الزمالك (فيديو)
Thumbnail
كيف أصبحت ابنة رئيس المخابرات أفضل مذيعة في مصر؟

الأكثر قراءة

  1. مرتضى منصور: السحر والجن وراء تراجع أداء الزمالك (فيديو)
  2. كيف أصبحت ابنة رئيس المخابرات أفضل مذيعة في مصر؟
  3. "خاطرك يا دار".. فيديو مبكِ لسوري مقهور يودع بيته قبيل النزوح
  4. تمساح النيل وغوميز الغلابة.. موجة سخرية من تصرف لاعب بالدوري المصري (فيديو)
  5. شاهد: الأمواج تحطم ممشى زجاجيا في مطروح المصرية