تمريرة بالكعب لبنزيمة في مباراة إسبانيول تشعل مواقع التواصل (فيديو)
وقام كريم بنزيما بتمريرة إلى زميله في ريال مدريد، كاسيميرو، بالكعب بطريقة رائعة أذهلت جميع الحاضرين، لينتصر اللوس بلانكوس ضد إسبانيول ويستعيد صدارة الليغا من برشلونة.
#الدوري_الإسباني— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2020
هدف ⚽
👑 تمريرة حاسمة إبداعية - فنية من كريم بنزيمة#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/MuZvraJwps
ويعيش بنزيما أفضل فتراته مع النادي الملكي خاصة وبعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح الآن هو النجم الأول لريال مدريد.
وأشعلت التمريرة الرائعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عشاق الساحرة المستديرة.
زيدان يحسم اختياره🗣— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 28, 2020
"كعب بنزيمة اليوم أجمل من تمريرة جوتي بالكعب لكريم نفسه منذ 11 عامًا في 2009". pic.twitter.com/r1pL5LAbqo
*🗣️ خوانما رودريجيز (الشرينجيتو): بنزيمة يجب أن يكون ضمن الثلاثة المرشحين لتحقيق الكرة الذهبية.B9 pic.twitter.com/YTtvLUehgs— سعدوون الكوارري 77 (@b097BViGO5qJy7D) June 29, 2020
كلمنى عن كعب بنزيمه🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yqWi8KIwKq— Amr Hatem (@AmrHate21997721) June 28, 2020
رائعة ريال مدريد في شباك إسبانيول— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 28, 2020
كعب بنزيمة 🤩#في_إسبانياpic.twitter.com/G8j7GagGXK
كعب غرام من بنزيمه pic.twitter.com/YIPIeUXrK8— Mohamed Shahen (@manch_10) June 28, 2020
بنزيما زعل المدافع بالاسيست 😂😂 pic.twitter.com/snnjKyp4Dk— Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) June 28, 2020
كعب سحري من بنزيما 👏👏👏👏— محمد عواد (@mohammedawaad) June 28, 2020