كرة قدم
الاثنين 29 يونيو 2020 17:49

تمريرة بالكعب لبنزيمة في مباراة إسبانيول تشعل مواقع التواصل (فيديو)

تمريرة بنزيما إلى زميله في ريال مدريد، كاسيميرو، بالكعب
وسائل التواصل
تألق النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال مواجهة إسبانيول، وقام بتمريرة لا تصدق أحرز منها كاسيميرو هدف الفوز.

وقام كريم بنزيما بتمريرة إلى زميله في ريال مدريد، كاسيميرو، بالكعب بطريقة رائعة أذهلت جميع الحاضرين، لينتصر اللوس بلانكوس ضد إسبانيول ويستعيد صدارة الليغا من برشلونة.

ويعيش بنزيما أفضل فتراته مع النادي الملكي خاصة وبعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح الآن هو النجم الأول لريال مدريد.

وأشعلت التمريرة الرائعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عشاق الساحرة المستديرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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بنزيما
تمريرة
ريال مدريد

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