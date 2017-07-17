تركيا
الاثنين 17 يوليو 2017 23:07

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في تركيا

وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، اليوم الاثنين، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية اعتبارا من 19 يوليو/ تموز الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت رئاسة الوزراء التركية، مذكرة تمديد حالة الطوارئ إلى رئاسة البرلمان التركي.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الاولى عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم "الكيان الموازي"، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

وتتهم السلطات التركية جماعة "غولن" بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو من العام الماضي.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
البرلمان التركي
محاولة الانقلاب الفاشلة
أردوغان
حالة الطوارئ

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: فيديو لراقصة فوق مئذنة مسجد يثير غضب المصريين
Thumbnail
مصر: حكم بإعدام 8 أشخاص بينهم متوف

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب