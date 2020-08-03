مصر
الاثنين 3 أغسطس 2020 12:54

تمثال "مصر تنهض" يثير عاصفة من الجدل.. ماذا قال صانعه؟

صور لتمثال من الرخام يحمل عنوان "مصر تنهض" تثير الجدل
مواقع التواصل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا كبيرا في اليومين الماضيين بعدما نشر النحات المصري د. أحمد عبد الكريم صورا لآخر أعماله الفنية وهو تمثال بعنوان "مصر تنهض".

وقال عبد الكريم صانع التمثال بمنشوره إن هذا العمل تم داخل مجمع كنوز الجلالة بمنطقة العين السخنة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية قسم النحت، وهو من رخام "جلالة صوفيا".

ويظهر التمثال سيدة ترفع رأسها ورقبتها لأعلى على نحو اعتبره كثيرون غريبا ومثيرا للضحك.

حظي التمثال بتفاعل ضخم، وتصدر وسم #تمثال_مصر موقع تويتر، حيث اعتبر مغردون كثر التمثال تشويها لصورة مصر، ووجهوا له وابلا من السخرية.

وقارن مغردون بين التمثال الجديد وتمثال "نهضة مصر" الشهير للنحات المصري الراحل محمود مختار، المصنوع من حجر الغرانيت الأحمر منذ 100 عام، معتبرين أن التمثال الجديد يمثل "مسخا أساء لحضارة البلد الذي صدّر للعالم فنون النحت منذ 7 آلاف عام".

وأعاد مغردون نشر صور التمثال جنبا إلى جنب مع صور التماثيل الفرعونية الشهيرة لتوت عنخ آمون وغيره من الفراعنة.

وكثير من المتابعين استغلوا صور التمثال لانتقاد ما يرونه تراجعا تشهده مصر في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، وربطوا بينه وبين سنوات حكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. 

وبعد كل الجدل الذي أثير حول التمثال نشر أحمد عبدالكريم، صانع التمثال، توضيحا أمس على صفحته في فيسبوك قال فيه إن هذا العمل تم تنفيذه على سبيل التجريب وعلى مسئوليته الشخصية دون تكليف من أي جهة رسمية وزارة أو كلية ولا يخص الدولة بأي صلة. 

وأوضح أن التمثال كان على هامش ورشة خاصة للنحت وليس بتكليف لوضعه في مكان عام أو ميدان، وأن العمل بالتمثال لم يكتمل بعد.

وأضاف أنه تم استغلال الصور الخاصة بالتمثال من قبل البعض للإساءة إلي "كل جميل يحاولون النيل منه وإلصاق العمل بجهات ليس لها أي صلة به لأغراض شخصية، وللإساءة إلى مصر وصورتها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
تمثال
عبد الفتاح السيسي

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