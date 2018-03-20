الثلاثاء 20 مارس 2018 08:40
تلفزيون: الوليد بن طلال عقد اتفاقا سريا مع الحكومة السعودية
قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة لتلفزيون بلومبرغ إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.
وأمضى الوليد قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة تقول السلطات إنها لمكافحة الفساد في السعودية.
ورفض الأمير الوليد في المقابلة التي بثت اليوم الثلاثاء الكشف عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركته للاستثمار العالمي.
وقال الأمير الذي أفرج عنه في أواخر يناير كانون الثاني إن العملية مع الحكومة مستمرة.
المصدر
رويترز
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