السعودية
الثلاثاء 20 مارس 2018 08:40

تلفزيون: الوليد بن طلال عقد اتفاقا سريا مع الحكومة السعودية

الوليد بن طلال عقب خروجه من الاحتجاز
رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عقب خروجه من الاحتجاز
تويتر
قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة لتلفزيون بلومبرغ إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.

وأمضى الوليد قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة تقول السلطات إنها لمكافحة الفساد في السعودية.

ورفض الأمير الوليد في المقابلة التي بثت اليوم الثلاثاء الكشف عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركته للاستثمار العالمي.

وقال الأمير الذي أفرج عنه في أواخر يناير كانون الثاني إن العملية مع الحكومة مستمرة.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
الوليد بن طلال
بلومبرغ
السعودية
مكافحة الفساد

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