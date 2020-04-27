تلفزيون السودان يربك الصائمين بعد بثه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق
وأعلن التلفزيون السوداني عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن الإدارة اعتذرت في نشرة الأخبار الرئيسية عن هذا الخطأ غير المقصود.
وقال مسؤول في إدارة التلفزيون إن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ارتباكا في موعد الإفطار لهذا اليوم. ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.
وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان مغرب ثاني أيام شهر رمضان، قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك، لاسيما مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا، وانتظار الأسر على موائد الإفطار أمام شاشة التلفاز بانتظار موعد بث الأذان.
وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن أسرًا عدة أفطرت بالفعل بمجرد إذاعة الأذان عبر شاشة التلفزيون الرسمي، وهو ما أثار موجة غضب تردد صداها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد الناشطون ما اعتبروه تساهلًا وعدم انضباط من قبل التلفزيون الرسمي، في مثل هذه الأمور المتعلقة بالشعائر، وباتت أكثر الأسئلة المنتشرة على منصات التواصل عن الحكم الشرعي للإفطار في تلك الحالة.
التلفزيون الرسمي ل #السودان يبث أذان المغرب دقائق قبل موعده الرسمي ويتسبب في إفطار ملايين المواطنين قبل الوقت. #ثورة— Loup (@Loup2020) April 26, 2020
الحاجة الوحيدة الكنا بنصدقا في تلفزيون السودان اذان المغرب في رمضان.— anass mugdam (@anasselsayed) April 26, 2020
اليوم دي زاتا كذب فيها وبكدي فقدنا الثقة تماما.#كورونا_السودان
أحدث تلفزيون السودان ربكة في أوساط السودانيين برفع آذان المغرب، اليوم الأحد قبل حوالي سبع دقائق من موعد افطار رمضان.— Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) April 26, 2020
مما أثار ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم افطارهم بناءً على هذا الآذان. pic.twitter.com/YFrKWElEr3
أول العراقيل والمطبات داخل التلفزيون القومي وفور استلام السيد لقمان مهام الاداره الكاملة..ولأول مرة في تاريخ القومي يُرفع أذان المغرب قبل عشر دقائق من توقيته.. وفي رمضان— تويتراوي 🇸🇩💙 (@obeid9900) April 27, 2020
أنحسبها صدفه ؟؟ #السودان_في_اسبوع #تحديات_الفتره_الانتقاليه
تلفزيون السودان قال الحاجات في البلد كلها ماشة زائدة قال الليلة يكون كريم مع الشعب ونقص لينا مواعيد آذان المغرب 8 دقايق😢— عزو البحر (@ezoalbhaer) April 26, 2020
شكرا حمدوك
في زول غيري الليلة كان معتمد على تلفزيون السودان في وقت أذان المغرب وفطر الساعة 6م قبل عشرة دقايق من مواعيد الإفطار 😂😂😂🤦🏽♂️#رمضان #الافطار #تلفزيون_السودان pic.twitter.com/jey9PAP5IV— Moumin E. I. ELtayeb (@Momineie) April 26, 2020