الولايات المتحدة
الاثنين 1 يونيو 2020 15:14

تكليف مدعٍ عام مسلم بالتحقيق في مقتل الأمريكي جورج فلويد (فيديو)

المدعي العام بولاية منيسوتا كيث إليسون يقود التحقيق بمقتل جورج فلويد
المدعي العام بولاية منيسوتا كيث إليسون يقود التحقيق بمقتل جورج فلويد
رويترز
أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، تكليف المدعي العام بولاية مينيسوتا كيث إليسون، وهو مسلم الديانة، بقيادة التحقيق في قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وقال إليسون بتغريدة له على تويتر "بقدر كبير من التواضع والجدية الكبيرة، أقبل مسؤولية القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد".

وأضاف "سنستغل كل الموارد الضرورية لتحقيق العدالة في هذه القضية".

وكان المحامي العام قد وجه اتهامات، الجمعة، بالقتل من الدرجة الثالثة ضد الضابط "ديريك شوفين" الذي طرح فلويد أرضا، يوم الإثنين 25 من مايو/أيار الجاري، أثناء محاولته اعتقاله، واضعا ركبته على عنقه لمدة 8 دقائق حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام لثلاثة ضباط آخرين متورطين بمقتل فلويد.

وكانت عائلة فلويد قد طلبت سابقا بأن يتولى المدعي العام إليسون القضية، فوافق مجلس مدينة منيابوليس، وطلبوا ذلك من حاكم الولاية السبت.

وكيث موريس إليسون، 57 عاما، هو سياسي أمريكي ومحامٍ يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لمينيسوتا، وهو عضو بحزب العمال و والمزارعين الديمقراطي (DFL)، وشغل منصب النائب العام لمنطقة الكونغرس الخامسة في ولاية مينيسوتا من عام 2007 إلى عام 2019. 

وإليسون هو أول مسلم يتم انتخابه للكونغرس، وأول نائب أمريكي من أصول أفريقية عن ولاية مينيسوتا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
المدعي العام
ولاية مينيسوتا

اقرأ أيضا

Thumbnail
لماذا آنَ لتركيا أن تنام مطمئنة ؟!
Thumbnail
مصر.. كورونا يفتك بـ 8 أطباء والاستغاثات تتصاعد وسط التكدس والزحام (فيديو)
Thumbnail
ضغوط دولية لإطلاق سراح الأمير سلمان بن عبد العزيز
Thumbnail
صحيفة إسرائيلية: محادثات بين الرياض وتل أبيب لمنح السعودية إشرافا على الأقصى
Thumbnail
بالانحناء على الركبة.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المتظاهرين (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. مصر.. كورونا يفتك بـ 8 أطباء والاستغاثات تتصاعد وسط التكدس والزحام (فيديو)
  2. تكليف مدعٍ عام مسلم بالتحقيق في مقتل الأمريكي جورج فلويد (فيديو)
  3. ضغوط دولية لإطلاق سراح الأمير سلمان بن عبد العزيز
  4. صحيفة إسرائيلية: محادثات بين الرياض وتل أبيب لمنح السعودية إشرافا على الأقصى
  5. بالانحناء على الركبة.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المتظاهرين (فيديو)