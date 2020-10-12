الدوري المغربي لكرة القدم
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 00:12

تكريما للجماهير.. لاعبو الرجاء المغربي يحتفلون بالدوري من المدرجات (فيديو)

احتفال لاعبي الرجاء المغربي بالدوري من المدرجات
احتفال لاعبي الرجاء المغربي بالدوري من المدرجات
مواقع التواصل
بعد فوزهم بلقب الدوري المغربي، احتفل لاعبو الرجاء الرياضي بالبطولة من المدرجات؛ تكريمًا للجماهير الغائبة عن الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبِّب لمرض كوفيد-19).

وانتزع الرجاء الرياضي، الأحد، فوزًا صعبًا في وقت قاتل بهدفين لهدف على نادي الجيش الملكي خلال الجولة الأخيرة من الدوري؛ ليتوَّج بلقب الدوري للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع احتفال لاعبي الفريق البيضاوي (نسبةً إلى الدار البيضاء) من المدرجات، مع ترديد هتافات جماهيرهم، والتي اعتادت ترديدها في الملعب أثناء حضور المباريات، قبل انتشار الفيروس التاجي. 

احتفال لاعبي الرجاء الرياضي المغربي بدرع الدوري من المدرجات

وحظي المقطع بثناء متابعي كرة القدم في المغرب، واعتبروه تأكيدًا على الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية.

وفي المغرب، أصاب فيروس كورونا المستجد 153 ألفًا و761 شخصًا، أودى بحياة ألفين و636 مصابًا منهم، في حين تعافى 129 ألفًا و498 مريضًا، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي منذ ظهوره نهاية ديسمبر/كانون أول 2019 في الصين وحتى اللحظة، 37 مليونًا و987 ألفًا و330 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته مليون و84 ألفًا و336 مصابًا، بينما تعافت 28 مليونًا و517 ألفًا و274 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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