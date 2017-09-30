بريطانيا
السبت 30 سبتمبر 2017 00:42

تكاليف صيانة ساعة "بيغ بن" تصل إلى 82 مليون دولار

ساعة بيغ بن
غيتي
أعلن البرلمان البريطاني أن أعمال صيانة برج إليزابيث التاريخي في لندن والذي يضم الساعة العظيمة والجرس المعروف باسم بيغ بن، ستتكلف ضعف التقدير الأصلي، الذي كان مقررا لتلك الأعمال.

وأضاف البرلمان الجمعة في موقعه على شبكة الانترنت أن "إجمالي التكلفة الكلية للمشروع تقدر حاليا بنحو 61 مليون جنيه استرليني (82 مليون دولار) مقابل مبلغ  29 مليونا الذي كان متوقعا في ربيع عام 2016."

وأوضح البرلمان أن مبلغ الزيادة "مطلوب الآن لضمان بقائها في حالة جيدة، والمحافظة عليها للأجيال القادمة."

وكانت الدقات المألوفة لساعة "بيغ بن" قد تم إيقافها بشكل مثير للجدل في وقت سابق هذا العام، للسماح بالمضي قدما في عمليات صيانتها.

ويرجع السبب في اتخاذ هذه الخطوة إلى المحافظة على سلامة حاسة السمع عند عمال صيانة الساعة الشهيرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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بريطانيا
بيغ بن

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