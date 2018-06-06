أمريكا وكوريا الشمالية
الأربعاء 6 يونيو 2018 10:51

تقييد المجال الجوي لسنغافورة أثناء قمة ترمب وكيم

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار)
غيتي
ذكر إعلان نشر على موقع المنظمة الدولية للطيران المدني الأربعاء أنه سيجري تقييد استخدام المجال الجوي لسنغافورة أثناء القمة المقررة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال الإعلان الذي نشر أيضا على موقع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن المجال الجوي لسنغافورة سيجري تقييده بشكل مؤقت لبعض الوقت في أيام 11 و12 و13 يونيو حزيران.

ومن المقرر أن تستضيف سنغافورة لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

وجاء في الإعلان أنه سيُطلب من جميع الطائرات التي تصل إلى مطار تشانجي الدولي في سنغافورة تقليل سرعتها وستواجه بعض القيود فيما يتصل باستخدام المدرج "لدواعي الأمن القومي".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كوريا الشمالية
سنغافورة
المجال الجوي

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