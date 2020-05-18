الكويت
الاثنين 18 مايو 2020 21:29

تقطعت به السبل.. بكاء مسن مصري عالق على الحدود السعودية الكويتية (فيديو)

قالت صحف ومواقع كويتية إن السلطات وافقت على استضافة سائق مصري يعمل على شاحنة كويتية بعد أن ظل عالقا على الحدود مع السعودية 63 يوما.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسائق يناشد السلطات الكويتية السماح له بالدخول ليتمكن من السفر إلى مصر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن السائق يدعى عادل محمد السيد سليم المسلمي ويقود شاحنة كويتية.

وأضافت أنه دخل إلى الكويت بتأشيرة زيارة في فبراير/ شباط الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول السعودية في طريق عودته إلى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما لم يتمكن من العودة إلى الكويت لانتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة الخاصة به.

المصدر
الجزيرة مباشر

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