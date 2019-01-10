السعودية وألمانيا
الخميس 10 يناير 2019 23:50

تقرير: 160 مليون يورو مبيعات السلاح الألماني للسعودية العام الماضي

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن ألمانيا لن تصدر أسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن ألمانيا لن تصدر أسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي
رويترز
أظهر تقرير للتلفزيون الألماني "زي دي إف" أن مبيعات السلاح الألماني للسعودية العام الماضي زادت بمقدار 50 مليون يورو عن مبيعات عام 2017.
التفاصيل
  • الشركات الألمانية صدرت في الفترة من يناير/كانون ثاني إلى أكتوبر/تشرين أول 2018 أسلحة بقيمة 160 مليون يورو إلى السعودية.
  • المبيعات زادت 50 مليون يورو خلال عشرة أشهر من 2018 عن قيمة المبيعات في عام 2017 بأكمله.
  • البيانات جاءت في رد من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب من سيفيم داغديلين، عضوة البرلمان الألماني(البوندستاغ).
  • البيانات لم توضح نوعية الأسلحة التي جرى تصديرها للسعودية ولم تظهر إلا القيمة الإجمالية فقط.
  • لم يتضح إذا كان مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا أصدر تراخيص تصدير أم لا.
خلفية
  • أعلنت ألمانيا وقف تصديرها الأسلحة إلى الرياض في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
  • ألمانيا بدورها دعت الدول الأوربية إلى أن تحذو حذوها وتعلق مبيعات الأسلحة إلى السعودية في الوقت الراهن.
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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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