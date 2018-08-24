الجمعة 24 أغسطس 2018 17:40
تقرير يكشف عن ميزانية الموساد الإسرائيلي في 2018
كشف تقرير، نُشر (الجمعة)، أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوظف حاليا نحو 7 آلاف شخص بشكل كامل وفق تقرير لصحفية هآرتس الإسرائيلية.
التفاصيل:
- ميزانية الموساد بلغت 2.3 مليار دولار خلال العام الجاري.
- ميزانية الموساد هي ثاني أكبر ميزانية لوكالة تجسس بعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه.
- منذ تعيين يوسي كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للموساد أوائل 2016، خضع الجهاز لتوسعات ضخمة.
- تحت إشراف (كوهين)، خضعت الوكالة لسلسلة من التغييرات: باتت تتمتع بميزانيات حكومية متزايدة.
- تامير باردو، الرئيس السابق لـ الموساد، كان حذرا للغاية وكان الموساد أقل ميلا إلى المغامرة.
- باردو وافق على عدد أقل من العمليات، كان الانطباع في فرع العمليات أنه كان دائما يخاف من كشف العملاء.
- يدور الحديث عن عمليات خارج إسرائيل حيث تم توجيه الاتهام إلى الموساد بالمسؤولية عن عمليات اغتيال في عدد من الدول.
- تفيد تقارير بتنفيذ الموساد عمليات ماليزيا ومن قبلها في تونس وسوريا إضافة إلى إيران.
- نُسب اغتيال المهندس فادي البطش (العالم الفلسطيني) في العاصمة الماليزية كوالالمبور في 21 أبريل / نيسان إلى الموساد.
- اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري عضو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 2016، واتهام الموساد بالوقوف وراء العملية.
- بلغت ميزانية الموساد في العام الجاري 2.3 مليار دولار أمريكي مقابل 2.1 مليار عام 2017، و1.3 مليار عام 2008، مشيرة أنها ستصل في 2019 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي.
المصدر
الأناضول