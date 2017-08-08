برشلونة
الثلاثاء 8 أغسطس 2017 23:30

تقرير: نيمار يدرس تقديم شكوى للفيفا ضد برشلونة

نيمار مع والده
نيمار مع والده
رويترز
يدرس النجم البرازيلي نيمار التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ناديه السابق برشلونة بسبب مكافأة التجديد التي رفض النادي دفعها لوالده.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن مصادر مقربة للاعب أن نيمار يشعر "بالحزن" بسبب عدم دفع نادي برشلونة 23 مليون جنيه استرليني مكافأة لوالده.

وانتقل نيمار لباريس سان جيرمان بعد أن دفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب في  صفقة هي الأغلى في العالم.

وقال متحدث رسمي باسم الفيفا "كقاعدة عامة، ودون الاجحاف بحق لاعب أو نادي يريد العدل أمام محكمة مدنية للنزاعات المتعلقة بالعمل، فإن هيئات اتخاذ القرار في الفيفا سوف تكون مختصة ببحث النزاع ، ما لم يتفق الطرفان بشكل واضح على أن يتم البت في هذا النزاع من قبل هيئة تحكيم مستقلة".

وقال المتحدث باسم نادي برشلونة إن النقاط المتفق عليها مع اللاعب جرى الإخلال بها وإن برشلونة استعاد المبلغ بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح المتحدث "كانت هناك ثلاث نقاط. أولها ألا يتفاوض اللاعب مع ناد آخر قبل 31 يوليو/ تموز. والثانية أنه كشف علنا عن قراره بالبقاء لحين انتهاء عقده. والثالثة تتعلق بعدم حصوله على المبلغ، مكافأة التجديد، حتى أول سبتمبر/ أيلول وكان ذلك لضمان عدم انتقاله إلى ناد آخر".

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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نيمار
برشلونة
باريس سان جبرمان

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