أمريكا وإسرائيل
الجمعة 25 سبتمبر 2020 12:48

تقرير: نتنياهو يجلب معه حقائب ملابسه المتسخة لغسلها في واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال زيارته الأخيرة لواشنطن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال زيارته الأخيرة لواشنطن
غيتي
أفادت تقارير إخبارية أمريكية نقلا عن مسؤولين بارزين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد إحضار ملابسه المتسخة معه إلى واشنطن لتغسل مجانا على نفقة البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين قالت إنهم على اطلاع بالأمر، أنه

على مدار السنوات الماضية، كون نتنياهو سمعة بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأمريكي لإحضاره شحنة خاصة في رحلاته إلى واشنطن؛ وهي عبارة عن حقائب مليئة بالغسيل المتسخ.

وبحسب الصحيفة فإن تلك الملابس يتم غسلها مجانا وهي ميزة متاحة لجميع الزائرين من القادة الأجانب لكن يتم الاستفادة منها بشكل ضئيل نظرًا للإقامات القصيرة لهم.

وقال مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "نتنياهو وزوجته هما الوحيدان اللذان  يحضران حقائب ملابس متسخة لنغسلها لهم".

وأضاف " بعد عدة زيارات لهم تبين أن الأمر مقصود".

ونفى المسؤولون الإسرائيليون إفراط نتنياهو في استخدام خدمات غسيل الملابس التي يقدمها مضيفوه الأمريكيون.

ووصفوا تلك المزاعم بأنها "سخيفة"، لكنهم أقروا بأنه كان هدفًا للاتهامات المتعلقة بغسيل الملابس في الماضي، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وفي عام 2016، رفع نتنياهو دعوى قضائية ضد مكتبه والمدعي العام الإسرائيلي في محاولة لمنع الكشف عن فواتير غسيل ملابسه بموجب قانون حرية المعلومات في البلاد.

ووقف القاضي آنذاك إلى جانب نتنياهو، وظلت تفاصيل فواتير غسيل الملابس سرية في انتظار استئناف في المحكمة العليا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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