الدوري الإسباني الممتاز
الجمعة 3 يوليو 2020 15:26

تقرير: ميسي لا يرغب في تجديد عقده مع برشلونة لهذه الأسباب

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
رويترز
قالت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية يوم الجمعة إن ليونيل ميسي قائد برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي ويستعد للرحيل عن الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده في 2021.

وأشار التقرير إلى أن ميسي ووالده خورخي كانا يتفاوضان مع النادي لتجديد العقد الذي تم توقيعه في 2017 لكن الآن اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في البقاء في كامب نو.

وأوضح التقرير أن ميسي غاضب من التقارير الصحفية التي جعلته يبدو مسؤولا عما يحدث في النادي، مثل إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير كانون الثاني، كما يشعر بالإحباط من افتقار التشكيلة للكفاءة.

وأحرز ميسي، الذي بلغ 33 عاما الشهر الماضي، الهدف رقم 700 في مسيرته عندما هز شباك أتليتيكو مدريد، من ركلة جزاء يوم الثلاثاء لكن المباراة انتهت بخيبة أمل للفريق الكتالوني بعد التعادل 2-2 وتراجع آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري.

ويتأخر برشلونة بأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية، بعدما تغلب فريق العاصمة 1- صفر على ضيفه خيتا في يوم الخميس.

وعلى الرغم من اشتهاره بالخجل خارج الملعب أصبح ميسي أكثر المنتقدين للفريق في العام الماضي.

ففي يناير/ كانون  الماضي انتقد إيريك أبيدال المدير الرياضي بعد حديث اللاعب الفرنسي السابق عن أن اللاعبين تسببوا في إقالة فالفيردي.

وفي مقابلة مع موندو ديبورتيفو في فبراير شباط، أوضح أن الفريق ليست لديه الكفاءة الكافية للفوز بدوري أبطال أوربا هذا الموسم.

وفي أبريل نيسان، انتقد إدارة النادي بعد حديثها عن اللاعبين الذين لم يتقبلوا تخفيض رواتبهم لمساعدة برشلونة في المشاكل المالية التي تعرض لها خلال جائحة فيروس كورونا.

المصدر
وكالات

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