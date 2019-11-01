الجمعة 1 نوفمبر 2019 17:38
تقرير: مقتل 171 مدنياً في سوريا خلال شهر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته الجمعة إنّها وثقت مقتل 171 مدنياً جراء الحرب في سوريا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.
أبرز ما أورده التقرير
- 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
- من بين الضحايا 28 طفلاً و18 سيدة، واثنين من الكوادر الإعلامية.
- جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي.
- عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في الحرب السورية.
- قوات النظام السوري قتلت 52 مدنياً بينهم 8 أطفال و5 سيدات، فيما قضى 3 مدنيين بينهم سيدة على يد القوات الروسية.
- قتل نحو 30 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدتان، على يد قوات سوريا الديمقراطية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.
- قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام.
- مجزرة واحدة تم توثيقها في أكتوبر/تشرين الأول على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب.
- اعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مدنيين دفعة واحدة.
خرق القانون الدولي
- النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة.
- لم يُسجِّل التقرير توجيه قوات الأسد أو حليفتها روسيا أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات.
- تحذير المدنيين من الهجمات لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ على استهتار تام بحياة المدنيين.
- قوات التحالف الدولي والوحدات الكردية شنتا هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي.
ضرورة الحماية والمحاسبة
- أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- أكدت على أهمية محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
- طالب تقرير الشبكة الأمم المتحدة ببذل جهود إضافية على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في مناطق الحرب.
- دعا التَّقرير إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- أوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة، وأعرب عن استعداد الشبكة للتعاون في هذا المجال.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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