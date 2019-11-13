الأربعاء 13 نوفمبر 2019 22:29
تقرير: مصر اشترت أسلحة بقيمة 802 مليون يورو من ألمانيا في 6 أشهر
أظهر تقرير صادر عن وزارة الدفاع الألمانية أن صادرات ألمانيا من السلاح والمعدات العسكرية إلى مصر بلغت 801.8 مليون يورو خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019.
التفاصيل
- التقرير أشار إلى كوريا الجنوبية جاءت بعد مصر بعقد سلاح بقيمة 277.7 مليون يورو.
- جاءت الإمارات في المركز السادس في قائمة زبائن السلاح الألماني، إذ اشترت سلاح بقيمة 206.1 مليون يورو خلال الفترة ذاتها.
- بلغت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية إلى تركيا 26 مليون يورو.
- وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير قال إن صادرات ألمانيا من الأسلحة بلغت 7.42 مليارات يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
- أشار الوزير الألماني، إلى أن صادرات العام الحالي تعادل تقريبا الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2015، والبالغ 7 مليارات و860 مليون يورو.
- أوضح التماير، أن قيمة صادرات الأسلحة بلغت مليارين و330 مليون يورو، في حين بلغت قيمة صادرات المعدات العسكرية 5 مليارات و90 مليون يورو.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات