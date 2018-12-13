تقرير: عدد الصحفيين المسجونين ارتفع إلى رقم قياسي

أظهر تقرير صدر الخميس أن عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان بسبب عملهم، يقترب من رقم قياسي مرتفع، وقالت كاتبة التقرير "يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه... يبدو وكأنه أصبح أمرا عاديا".

وقالت لجنة حماية الصحفيين في إحصاء سنوي إن هناك 251 صحفيا مسجونون بسبب أدائهم لعملهم وذلك حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وللعام الثالث على التوالي، يقبع أكثر من نصفهم في السجون في تركيا والصين ومصر، حيث تتهم السلطات هناك صحفيين بالقيام أنشطة مناهضة للحكومة.

الأمر أشبه بتوجه:

قالت كاتبة التقرير إيلانا بيسير في مقابلة "يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه... يبدو وكأنه أصبح أمرا عاديا".

بحسب لجنة حماية الصحفيين، وهي مؤسسة لا تهدف للربح مقرها الولايات المتحدة وتروج لحرية الصحافة، فإن عدد الصحفيين السجناء بتهم نشر "أخبار كاذبة" ارتفع إلى 28 بعد أن كان 21 في العام الماضي وتسعة في عام 2016.

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