المملكة المغربية
الثلاثاء 17 يوليو 2018 18:18

تقرير رسمي: ثلث الأسر في المغرب تستدين لتغطية نفقاتها

امرأة تبيع الخضار في السوق بالدار البيضاء في المغرب
امرأة تبيع الخضار في السوق بالدار البيضاء في المغرب
غيتي
كشف بحث رسمي مغربي (الثلاثاء) أن 29.5% من الأسر في المملكة تستدين من أجل الاستجابة لنفقاتها الجارية.

جاء ذلك في بيان للمندوبية السامية للتخطيط المغربية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، حول نتائج بحث ظروف الأسر خلال الربع الثاني من العام 2018.

وأظهر البحث أن 65.1% من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين لجأت 29.5% من الأسر إلى الديون، من أجل الاستجابة للإنفاق، و5.4% من الأسر تدخر بعضًا من مداخيلها.

وأشار أن 37.5% من الأسر في المغرب يعتقدون بـ "تدهور" مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهرًا السابقة، فيما اعتبرت 30.4% منها أنه "مستقر"، و32.1% اعتبروه "تحسن"، فيما قال 88.4%منهم، إن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة.

وتتوقع 74.7% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 13% تتوقع عكس ذلك، بينما تعتبر 54.9% من الأسر، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع المعمرة.

ولم يشر التقرير إلى عدد الأسر المستهدفة في التقرير الرسمي، ونسبة الخطأ في البحث والاستطلاع المنفذ.

المصدر
الأناضول
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المملكة المغربية
المندوبية السامية للتخطيط المغربية
أسر مغربية
المواد الغذائية
حزب العدالة والتنمية
العاهل المغربي
الملك محمد السادس

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