الولايات المتحدة
السبت 8 أبريل 2017 01:23

تقرير: ترمب يعتزم تغيير موظفين لوقف مشاحنات بالبيت الأبيض

راينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض(يمين) وستيف بانون، كبير خبراء ترمب الاستراتجيين(يسار)
راينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض(يمين) وستيف بانون، كبير خبراء ترمب الاستراتجيين(يسار)
رويترز
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة إن الرئيس الأمريكي يبحث إجراء تغييرات واسعة في صفوف كبار المسؤولين في مسعى للقضاء على المشاحنات الداخلية بين فريق العاملين داخل البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الأزمة في سوريا زادت من رغبة دونالد ترمب في تقليل الخلافات الداخلية ومن المتوقع أن يتخذ قرارات تتعلق بالموظفين قريبا.

ولدى سؤالها عن المقالة قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنها "غير صحيحة تماما".

وقالت الصحيفة إن ترمب تحدث مع بعض المقربين منه في الأيام الماضية بشأن أداء راينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض وطلب اقتراح أسماء لمن قد يخلفه.

وأضافت الصحيفة أن بعض المقربين من الرئيس اقترحوا جاري كوين مدير مجلس الاقتصاد القومي والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جولدمان ساكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مساعدا آخر قد يستبدل هو كبير خبرائه الاستراتيجيين ستيف بانون الذي اختلف مع جاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس ومستشاره المقرب.

واستبعد ترمب بانون من مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع فيما اعتبر نصرا  لمستشار الأمن القومي إتش.آر مكماستر وهو لفتنانت جنرال سابق في الجيش يعمل لبسط سيطرته على أجهزة الأمن القومي.

وقالت لينزي والترز إن المقال المنشور في الصحيفة هو محاولة لصرف الانتباه عن قرار ترمب "الجريء والحاسم" بتنفيذ ضربات صاروخية على سوريا وإقرار مجلس الشيوخ لمرشحه لعضوية المحكمة العليا نيل جورساتش وزيارات يقوم بها قادة أجانب.

وقالت "مرة أخرى تلك قصة خاطئة تماما مدفوعة من أشخاص يريدون صرف الانتباه عن نجاحات تحدث في تلك الإدارة... الأمر الوحيد الذي نغيره هو طريقة عمل واشنطن ونحن نمضي قدما في تنفيذ أجندة الرئيس القوية."

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
أمريكا
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب

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