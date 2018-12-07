الولايات المتحدة
الجمعة 7 ديسمبر 2018 09:43

تقرير: ترمب يختار المتحدثة باسم الخارجية مندوبة في الأمم المتحدة

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية -هيذر ناورت
رويترز
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختار المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، الصحفية السابقة في (فوكس نيوز) سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مصادر إن ترمب سينشر تغريدة الجمعة بشأن اختيار ناورت لتحل محل المندوبة المنتهية ولايتها نيكي هيلي التي أعلنت استقالتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ناورت في الأمم المتحدة:
  • ناورت، 48 عاما، عملت في السابق كمراسلة ومذيعة في قناة فوكس الإخبارية ولا تملك أي خبرات سابقة في السياسة أو صناعة العملية السياسية.
  • تم تعيين ناورت كمتحدثة باسم وزارة الخارجية في أبريل/ نيسان 2017.
  • وفي وقت سابق من عام 2018 الجاري اختيرت ناورت كقائمة بأعمال وكيل الوزارة للدبلوماسية والشؤون العامة.
  • شبكة (إيه.بي.سي) ذكرت في نوفمبر/ تشرين الثاني أن المنصب عرض على ناورت لكن لم يتضح آنذاك إن كانت قبلت.
  • الشهر الماضي، قال الرئيس دونالد ترمب إنّه ينظر "على نحو جاد" في تعيين ناورت في هذا المنصب، قائلا أمام وسائل الإعلام :"هي ممتازة، إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة، إنها تدعمنا منذ وقت طويل".
  • يتطلب ترشيح ناورت للمنصب الحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
هيذر ناورت
الخارجية الأمريكية
دونالد ترمب
الأمم المتحدة
نيكي هيلي

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مقطع فيديو لاعتقال طلاب يثير الغضب في فرنسا
Thumbnail
هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بالسماح بلقاء الناشطات المعتقلات

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم