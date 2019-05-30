الخميس 30 مايو 2019 22:50
تقرير: تركيا بصدد توجيه "رسالة قوية" لمنافسيها في البحر المتوسط
نقلت وكالة بلومبرغ عن أربعة مصادر مطلعة أن تركيا تدرس نشر نظام دفاع صاروخي روسي على سواحلها الجنوبية، بالقرب من السفن الحربية المرافقة للسفن التي تقوم باستكشاف الطاقة في المنطقة.
التفاصيل
- نقلت الوكالة عن المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لحساسية الموضوع، قولها إن أنظمة إس400- الروسية التي قد يبدأ تسليمها لتركيا خلال أسابيع ستعزز بصورة كبيرة القدرات العسكرية التركية في شرق البحر المتوسط، حيث يدور خلاف مع قبرص العضو بالاتحاد الأوربي حول أنشطة استكشاف الغاز.
- قالت المصادر إن البحر المتوسط ليس الموقع الوحيد محل البحث، وإن هناك خيارات أخرى يجري النظر فيها.
- كشفت المصادر أنه في حال الموافقة على النشر على السواحل التركية الجنوبية، فإن هذا سيمثل رسالة قوية لمنافسي تركيا وحلفائها أيضا بأنها عازمة على حماية أمنها ومصالحها الاقتصادية.
- وفقا للوكالة، لم يستجب المتحدثون باسم الحكومة التركية لاتصالاتها للحصول على تعليق.
- من المتوقع أن يبحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب قضية الصواريخ الروسية على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في اليابان الشهر المقبل.
- تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة إذا ما مضت في صفقة الصواريخ مع روسيا، حيث تخشى واشنطن من أن إضافة قطع عسكرية روسية الصنع لجيش تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من شأنه أن يساعد موسكو في تجميع معلومات استخباراتية عسكرية حساسة.
المصدر
وكالات
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