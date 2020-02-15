فيروس كورونا المستجد
السبت 15 فبراير 2020 19:44

تقرير: انتحار صيني في جدة بعد الاشتباه في إصابته بـ"كورونا"

مستشفى الملك فهد في جدة
مستشفى الملك فهد في جدة
غيتي-أرشيف
قالت صحيفة سعودية السبت إن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي حتفه.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية أن " الصيني- الذي لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه في أن يكون مصاباً بالفيروس "كورونا".

ونقلت الصحيفة عن الإدارة الصحية في جدة قولها إن " أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وتم الاشتباه في إصابته بفيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى".

وتابعت " تم التعامل معه حسب الأعراف الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس."

وأشارت "صحة جدة" إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ ٨ أشهر، وهو طالب في جامعة الملك عبدالعزيز.

وقالت " تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر يوم السبت".

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت اليوم عدم ظهور أية حالة إصابة. 

بالفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا وأدى إلى وفاة أكثر من 1500 شخص وإصابة أكثر من 67 ألف شخص.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا المستجد
السعودية
انتحار

اقرأ أيضا

Thumbnail
قطر: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح
Thumbnail
ضجة في الهند بعد تعرية طالبات بسبب الدورة الشهرية

الأكثر قراءة

  1. قطر: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح
  2. ضجة في الهند بعد تعرية طالبات بسبب الدورة الشهرية
  3. تقرير: انتحار صيني في جدة بعد الاشتباه في إصابته بـ"كورونا"
  4. مكسيسي يقتل زوجته بشكل وحشي ومظاهرات غاضبة تصل إلى قصر الرئاسة [فيديو]
  5. شاهد: علماء يفكون شفرة رقصة النحل