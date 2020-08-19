الولايات المتحدة
الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:59

تقرير: المدير السابق لحملة ترمب الانتخابية تواطأ مع جاسوس روسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (وسط) ومدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت (يمين) ومحامي ترمب السابق مايكل كوهين (يسار)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الوسط بين مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت "يمين" ومحامي ترمب السابق مايكل كوهين
الجزيرة مباشر
أطلع المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية للعام 2016 بول مانافورت مسؤولا في الاستخبارات الروسية بشكل سري على معلومات عن الحملة، ما شكّل تهديدا جاسوسيا "خطيرا" لأمريكا.

 هذا ما خلص إليه تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وجاء في تقرير للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن مانافورت تواصل قبل وخلال الأشهر الستة التي تولى فيها إدارة الحملة الانتخابية لترمب، بشكل مباشر وغير مباشر مع العنصر في الاستخبارات الروسية قنسطنطين كيليمنيك، وأوليغ ديريباسكا رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأورد التقرير أن "مانافورت، وفي مناسبات عدة سعى إلى إطلاع كيليمنيك على معلومات داخلية للحملة".

وفي حين لم يتّضح السبب من الإطلاع على المعلومات، يفيد التقرير بأن ذلك حصل بالتزامن مع سعي الاستخبارات العسكرية الروسية وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي على صلة بالحكومة لترجيح كفة ترمب في الانتخابات.

وتابع التقرير أن مانافورت "كان يتواصل سرا مع عنصر في الاستخبارات الروسية... في حين كانت عملية الاستخبارات الروسية لدعم ترمب قائمة".

وأضاف أن "وجود استعداد لدى مانافورت لإطلاع أفراد على صلة وثيقة بأجهزة الاستخبارات الروسية بخاصة كيليمنيك وشركاء أوليغ ديريباسكا يشكل تهديدا خطيرا لمكافحة التجسس".

 تقرير مولر
مولر أثناء شهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول تقريره بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية

 

في يوليو/ تموز 2019 أعلن المحقق الخاص روبرت مولر، الذي عُين للتحقيق في الصلات بين ترمب وبين روسيا بشأن الانتخابات الامريكية، أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لم يبرئ الرئيس دونالد ترمب بشكل تام، وذلك خلافا لما يؤكده ترمب.

وقال مولر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب إن "ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يبرّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها".

وتحدث مولر في التقرير الذي يقع في أكثر من 400 صفحة عن الجهود التي بذلتها روسيا لمساعدة ترمب عام 2016، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب الانتخابية، على الرغم من تواصل متكرر بينهما.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
كلمات مفتاحية
ترمب
روسيا
الانتخابات

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