تقرير: السلطات المصرية قتلت 312 امرأة واعتقلت 2761 أخريات منذ الانقلاب
- وصف التقرير الذي أصدرته منصة "نحن نسجل" We Record الحقوقية ما حدث و"لا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء" في هذه الفترة، بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء" التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى أنظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.
- أسفرت عمليات حصر الانتهاكات بحق نساء مصر في الفترة من يوليو/تموز ٢٠١٣ وحتى يوليو/تموز ٢٠١٩ تعرض أكثر من 2761 سيدة مصرية للتوقيف والاحتجاز التعسفي.
- 2629 سيدة مصرية تم اعتقالهن ثم إطلاق سراحهن منذ يوليو/تموز 2013، حيث تم التحقيق معهن في قضايا سياسية بتهم ملفقة.
رصد فريق "نحن نسجل" مئات الوقائع الموثقة التي تمت أمام عدسات الكاميرات، وبثتها الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث جسدت أبشع صور امتهان المرأة بالضرب والسحل والتنكيل والتعنيف اللفظي والجسدي،— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) August 2, 2019
التفاصيل في التقرير التالي: https://t.co/2psDqEwYUf#نحن_نسجل#خارج_المعادلة pic.twitter.com/OCZzFg3DKq
- وفق توثيق فريق "نحن نسجل" فإن عدد السيدات والفتيات في مصر قيد الاعتقال حالياً هو 127 سيدة، داخل السجون ومقرات الاحتجاز وأقسام الشرطة.
- قتلت قوات الأمن 312 امرأة مصرية، سواء بالاستهداف المباشر قنصًا، أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو سيرهن في الشوارع، وبالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية في محافظة شمال سيناء.
- اعتدت قوات الأمن على طالبات الثانوية العامة بالضرب والسب والقذف في مايو/آيار 2019، وهددتهن أمام مبنى وزارة التربية والتعليم أثناء تنظيمهن وقفة احتجاجية اعتراضًا على نظام التعليم بـ"التابلت".
قامت قوات الأمن بقتل 312 امرأة مصرية ، سواء بالاستهداف المباشر قنصًا، أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو سيرهن في الشوارع، وبالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية "في محافظة شمال سيناء"#نحن_نسجل#خارج _المعادلة pic.twitter.com/3pgVUKZo9L— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) August 2, 2019
- تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري، ولا تزال 15 من السيدات على الأقل قيد الاختفاء حتى15 يوليو 2019، بحسب التقرير.
- 25 سيدة تمت إحالة قضاياهن إلى القضاء العسكري، و115 سيدة أحيلت قضاياهن إلى دوائر الإرهاب "دوائر استثنائية"، و17 سيدة صدر بحقهن أحكام باتة ونهائية.
- تعرضت 2761 سيدة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي.
- فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية، و5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية كما صدرت قرارات بمصادرة ممتلكات ما لا يقل عن 100 سيدة، ومنع أكثر من 106 سيدة من السفر خارج البلاد.
أكثر من 2629 سيدة مصرية تم اعتقالهن ثم إطلاق سراحهن منذ يوليو 2013، حيث تم التحقيق معهن في قضايا سياسية بتهم ملفقة.— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) August 2, 2019
للمزيد من التفاصيل يرجى الطلاع على التقرير التالي: (link: https://t.co/2psDqEwYUf) https://t.co/QcDdHMKtBG…#نحن_نسجل#خارج_المعادلة pic.twitter.com/7SkmTXx6Ab
- إصابة 239، امرأة بينهن 87 طفلة، بإصابات مختلفة جراء التعامل الأمني لمواجهة المظاهرات وفض الاعتصامات ونتيجة العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء.