تقرير: السعودية أكبر مشتر للسلاح من غرب البلقان في 2016
وتعزز شركات السلاح والحكومات في المنطقة، التي تضم صربيا والبوسنة ومقدونيا والجبل الأسود وكوسوفو وألبانيا، إنتاج السلاح وتصدير الفائض بهدف دعم اقتصاداتها التي تواجه صعوبات.
وكل تلك الدول باستثناء ألبانيا كانت جزءا من يوغوسلافيا الاتحادية التي كانت مصدرا رئيسيا للسلاح في العالم لا سيما إلى البلدان النامية.
وقال التقرير إن إيرادات المنطقة السنوية من مبيعات الأسلحة ارتفعت 12 بالمئة إلى 514.6 مليون يورو في 2016، وهو آخر عام توفرت بشأنه بيانات.
وتصدرت صربيا صادرات المنطقة في 2016 بمبيعات بقيمة 406.6 مليون يورو تليها البوسنة بمبيعات 104.3 مليون يورو. وباعت ألبانيا أسلحة بقيمة 1.28 مليون يورو في ذلك العام.
وذكر التقرير نقلا عن إحصاءات من حكومات تلك الدول أن الجبل الأسود باعت أسلحة بقيمة 1.13 مليون يورو بينما باعت مقدونيا أسلحة بقيمة 1.21 مليون يورو.
وفي عام 2016، بلغت مبيعات السلاح من غرب البلقان للسعودية 118 مليون يورو مما جعل المملكة أكبر مشتر منفرد من المنطقة.
وذهب باقي المبيعات إلى دول منها أفغانستان والجزائر والعراق وتركيا والولايات المتحدة.