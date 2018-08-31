الجمعة 31 أغسطس 2018 12:44
تقرير: الحكومة الألمانية من دون موظفين فاسدين
أظهر تقرير تحقيقات أعدته وزارة الداخلية الألمانية أن حالات الفساد داخل الحكومة الألمانية تكاد تكون منعدمة.
أبرز ما جاء في التقرير
- التقرير أعدته الداخلية الألمانية وقدمته للبرلمان(بوندستاغ)
- نسبة حالات الفساد المشتبه بها لا تمثل سوى0.005% من إجمالي الحالات التي خضعت للفحص.
- نحو 470 ألف موظف في 929 هيئة حكومية خضعوا للفحص الذي يهدف إلى كشف وقائع فساد.
- تم بدء تحقيقات مع 23 موظفا في الحكومة العام الماضي بتهمة الفساد.
- معظم حالات الفساد تم رصدها في وزارة الخارجية الألمانية، وتتعلق الوقائع بمنح تأشيرات على نحو مخالف للقانون والاشتباه في جرائم تهريب البشر.
- تشمل التحقيقات ثلاثة موظفين في الخارجية الألمانية قبلوا تذاكر مخصصة لكبار الشخصيات لحضور مناسبة رياضية.
- تحقق السلطات في واقعة رشوة متعلقة بصفقة تطوير طرق في وزارة النقل الألمانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية