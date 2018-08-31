ألمانيا
الجمعة 31 أغسطس 2018 12:44

تقرير: الحكومة الألمانية من دون موظفين فاسدين

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
غيتي
أظهر تقرير تحقيقات أعدته وزارة الداخلية الألمانية أن حالات الفساد داخل الحكومة الألمانية تكاد تكون منعدمة.

أبرز ما جاء في التقرير

  • التقرير أعدته الداخلية الألمانية وقدمته للبرلمان(بوندستاغ)
  • نسبة حالات الفساد المشتبه بها لا تمثل سوى0.005% من إجمالي الحالات التي خضعت للفحص.
  • نحو 470 ألف موظف في 929 هيئة حكومية خضعوا للفحص الذي يهدف إلى كشف وقائع فساد.
  • تم بدء تحقيقات مع 23 موظفا في الحكومة العام الماضي بتهمة الفساد.
  • معظم حالات الفساد تم رصدها في وزارة الخارجية الألمانية، وتتعلق الوقائع بمنح تأشيرات على نحو مخالف للقانون والاشتباه في جرائم تهريب البشر.
  • تشمل التحقيقات ثلاثة موظفين في الخارجية الألمانية قبلوا تذاكر مخصصة لكبار الشخصيات لحضور مناسبة رياضية.
  • تحقق السلطات في واقعة رشوة متعلقة بصفقة تطوير طرق في وزارة النقل الألمانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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ألمانيا
حكومة
فساد

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