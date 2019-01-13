الأحد 13 يناير 2019 18:47
تقرير: البيت الأبيض طلب من البنتاغون وضع خيارات لضرب إيران
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد أن فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون) تزويده بخيارات بشأن ضرب إيران.
التفاصيل
- جاء ذلك بعد قيام مجموعة من المسلحين المتحالفين مع إيران بإطلاق قذائف مورتر على منطقة ببغداد تقع بها السفارة الأمريكية.
- الصحيفة نقلت عن مسؤولين حاليين وسابقين أن الطلب قدمه مجلس الأمن القومي برئاسة جون بولتون وأثار قلقا عميقا بين مسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية.
- استجاب البنتاغون للطلب، لكن لم يعرف ما إذا كانت الخيارات بشأن ضرب إيران قدمت أيضا إلى البيت الأبيض أو أن الرئيس دونالد ترمب علم بشأنها.
- الصحيفة: قرار البحث عن خيارات لضرب إيران كان مدفوعا بحادث وقع في سبتمبر أيلول وشهد إطلاق ثلاث قذائف مورتر على المنطقة الدبلوماسية في بغداد. وسقطت القذائف في أرض فضاء ولم تسفر عن أي إصابات.
- لم يعلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حين سأله صحفيون عن الخبر، ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق.
- لم يعلق أيضا المتحدث باسم البنتاغون حتى الآن.
- الصحيفة نقلت عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي: نواصل مراجعة وضع أفرادنا عقب محاولات هجوم على سفارتنا في بغداد وقنصليتنا في البصرة، وسوف ندرس مجموعة واسعة من الخيارات للحفاظ على سلامتهم ومصالحنا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز