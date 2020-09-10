الغاز والطاقة
الخميس 10 سبتمبر 2020 20:09

تقرير: اكتشاف الغاز الطبيعي سيوفّر لتركيا 21 مليار دولار

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناءمراسم انطلاق سفينة التنقيب "فاتح" متوجهة إلى البحر الأسود لإجراء أولى أعمال التنقيب
الأناضول
أظهرت بيانات شركة أبحاث مستقلة، أن اكتشاف تركيا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، سيساهم في تخفيض وارداتها بقيمة 21 مليار دولار.

وبحسب معلومات من شركة "ريستاد إينيرجي" للأبحاث (مقرها النرويج)، فإن "حجم احتياطيات حقل "سكاريا" للغاز الطبيعي في البحر الأسود، قد يتجاوز مستقبلاً 320 مليار متر مكعب، وهو مؤشر أولي عن الحجم الاحتياطي بحسب ما أعلنت عنه أنقرة".

وأفادت "ريستاد إينيرجي" أن بدء الإنتاج في حقل سكاريا، سيوفر على تركيا تكاليف الواردات، بحيث ستنخفض وارداتها 21 مليار دولار تقريباً.

وأشارت إلى أن الاكتشاف التركي للغاز الطبيعي في البحر الأسود، سيعزز من قوة تركيا في مفاوضات عقود استيراد الغاز الطبيعي من بلدان أخرى.

وفي سياق متواصل، أفادت شركة الأبحاث المذكورة، أن البحر الأسود لم يشهد حتى الآن اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي عبر الحفر في المياه العميقة، مما أدى إلى إيقاف شركات التنقيب أنشطتها في المنطقة.

وشددت على أن الاكتشاف التركي للغاز الطبيعي في البحر الأسود والبدء في استخراجه، سيثير اهتمام شركات التنقيب العالمية لاستئناف أنشطتها هناك.

ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالميا، مع إعلانها في أغسطس/آب الماضي، كشفا ضخما للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطات إضافية في مياه البحر المتوسط.

المصدر
الأناضول

اقرأ أيضا

Thumbnail
غضب بعد لوم محقق لضحية اغتصاب جماعي
Thumbnail
تركيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
Thumbnail
عملية "إيريني" توقف سفينة متجهة من الإمارات إلى ليبيا
Thumbnail
تحذير جديد: فيروس كورونا قادر على مهاجمة الدماغ
Thumbnail
حوار ليبيا بالمغرب يعلن التوصل لاتفاق "شامل" بشأن تولي المناصب السيادية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: اختفاء طفل في الغابة بعد عقاب والديه له
  2. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  3. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة
  4. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  5. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد