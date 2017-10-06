الولايات المتحدة
الجمعة 6 أكتوبر 2017 09:39

تقرير: اختراق الهاتف الشخصي لكبير موظفي البيت الأبيض

كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي
كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي
غيتي
قالت مجلة بوليتيكو الأمريكية إن مسؤولي البيت الأبيض يعتقدون أنه تم اختراق الهاتف الشخصي لكبير موظفي البيت‭‭ ‬‬جون كيلي.

وأضافت المجلة أن هذا الاختراق يثير مخاوف من أن تكون جهات أو حكومات أجنبية قد تمكنت من الوصول إلى بيانات عليه.

ونقلت المجلة عن ثلاثة مسؤولين بالحكومة الأمريكية قولهم إن الثغرة المشتبه بها ربما حدثت منذ فترة طويلة قد تعود إلى ديسمبر/كانون الأول.

وكيلي جنرال متقاعد خدم بمشاة البحرية وانضم إلى إدارة ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي وزيرا للأمن الداخلي.

وأصبح كيلي كبير موظفي البيت الأبيض في يوليو/تموز.

وقالت المجلة إنه تم اكتشاف الثغرة المشتبه بها بعد أن سلم كيلي هاتفه إلى الدعم الفني بالبيت الأبيض هذا الصيف شاكيا من عدم تحديث برنامج التشغيل الخاص به بشكل سليم.

وذكرت المجلة أن من غير الواضح ما هي البيانات التي ربما تكون قد اخترقت.

وقالت المجلة إن مسؤولا بالبيت الأبيض أبلغها بأن كيلي لم يستخدم هاتفه الشخصي قط منذ انضمامه إلى الإدارة وأنه يعتمد في غالبية اتصالاته على الهاتف الذي وفرته له الحكومة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
البيت الأبيض
كبير موظفي البيت الأبيض
جون كيلي
مجلة بوليتيكو الأمريكية
ترامب
اختراق هاتف

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