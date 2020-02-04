السودان وإسرائيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020 23:05

تقرير: إسرائيل حصلت على موافقة للتحليق في الأجواء السودانية

بنيامين نتنياهو
رويترز
قال تقرير للتلفزيون الإسرائيلي إن رئيس الوزراء حصل على موافقة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على موافقة لتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء السودان.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه حصل على الموافقة للتحليق فوق الأجواء السودانية وبقيت فقط الأمور الفنية.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن لقاء جمع نتنياهو برئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أوغندا أمس الثلاثاء وناقشا "تطبيع العلاقات" بين إسرائيل والسودان.

وقال البرهان اليوم الأربعاء في بيان إنه التقى نتنياهو من "واقع مسؤوليته" تجاه "الأمن القومي السوداني والمصالح العليا للبلاد".

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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السودان
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
عبد الفتاح البرهان

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