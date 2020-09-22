التطبيع البحريني الإسرائيلي
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:05

تقرير: إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ 10 سنوات

انتقدت إيران اتفاقات التطبيع وقالت إنها تزعزع امن المنطقة
رويترز
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية مساء الإثنين، أن إسرائيل تدير مكتبا لرعاية المصالح في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق تطبيع بين البحرين وإسرائيل.

وقالت هيئة البث الرسمية (مكان) في تقرير إن إسرائيل تشغل هذا المكتب منذ بداية العقد الماضي "لتعزيز خطوات اقتصادية وسياسية بالمنطقة".

وأضافت أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل"، وذلك في ضوء التطبيع الرسمي بين البلدين.

في سياق ذي صلة، قالت هيئة البث إن السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أبلغ مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية شاركوا في مفاوضات مع إسرائيل، أن العلاقة ستكون مفيدة لكل من تل أبيب وأبو ظبي لوقت طويل جدا.

وقال العتيبة للمبعوث الأمريكي السابق بالشرق الأوسط دنيس روس والسفيرين السابقين لدى إسرائيل، مارتن إنديك ودان شابيرو إن "الإمارات ستكون مختلفة تماما بعد 15 سبتمبر/أيلول (توقيع اتفاق التطبيع)"، بحسب التقرير الإسرائيلي.

وأضاف العتيبة للمسؤولين الأمريكيين السابقين: "لم يعد من المحرمات بالنسبة للشباب في هذا الجزء من العالم التطلع إلى العمل والاستثمار والتجارة والتعلم مع الإسرائيليين"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقيتين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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