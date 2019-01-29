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الثلاثاء 29 يناير 2019 08:50

تقرير إسرائيلي: ارتفاع السياحة من إسرائيل لمصر "خمسة اضعاف"

لقطة من تقرير المحطة الإسرائيلية لأحد السائحين
نشرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على حسابيها بموقعي فيسبوك وتويتر، تقريرًا متلفزًا يقول إن السياحة من إسرائيل إلى مصر ارتفعت إلى خمسة أضعاف.

خمسة أضعاف:
  • التقرير الذي أعدته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، تؤكد فيه ارتفاع نسبة السياحة إلى مصر من إسرائيل 5 أضعاف خلال الفترة الماضية.
  • وفق التقرير، فإن هناك آلاف من الإسرائيليين يزورون القاهرة برفقة مرشد سياحي في رحلات منظمة أو مستقلة، مشيدين بالمعالم السياحية والمتاحف والبائعين في الشوارع.
  • التقرير أشار إلى أن السائح الإسرائيلي يعشق التجوال وزيارة الآثار التي تروي تاريخ المنطقة عمومًا.
  • التقرير أضاف "نخص بالذكر السواح الى مصر الذي يشغفون بالحضارة الفرعونية من ناحية وهم من المعجبين بالثقافة المصرية واللغة العربية السلسة التي تعرفوا عليها عن طريق الافلام العربية وغيرها من الوسائل".
  • واحد من أصحاب الشركات السياحية الإسرائيلية، أكد أن طلب السفر إلى مصر ارتفع خلال عام 2018، وليس لديه أي تفسير دقيق عن السبب في ذلك.
لا أهلا ولا سهلا:

علّق مستخدمون مصريون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي على التقرير الذي نشرته المحطة الإسرائيلية، و"إسرائيل بالعربية"، بالرفض التام لتلك السياحة قائلين "لا أهلا ولا سهلا بكم (الإسرائيليين) في مصر"، فيما اعتبره البعض أمرًا عاديًا. وفيما يلي أبرز التعليقات:

المصدر
الجزيرة مباشر
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هيئة البث الإسرائيلية
السياحة
إسرائيل
مصر
تطبيع
سياح إسرائيليين
5 أضعاف
ارتفاع
2018

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