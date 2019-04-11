الخميس 11 أبريل 2019 22:06
تقارير: أوبر تسعى لتقييم الشركة عند مستوى 100 مليار دولار
نقلت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة أن شركة أوبر أعطت أول إشارة على سعيها لطرح اكتتاب أولي لأسهمها بعدما أبلغت مستثمرين أن قيمتها السوقية قد تصل إلى 100 مليار دولار.
التفاصيل:
- قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هذا التقييم أقل بكثير من تقييم سابق بلغ 120 مليار دولار كان مصرفيون قد تحدثوا عنه سابقا.
- استهداف أوبر تقييمها عند هذا المستوى تأثر بالأداء الضعيف لمنافستها الرئيسية في أمريكا الشمالية شركة "ليفت" بعد الاكتتاب الأولي لأسهمها الشهر الماضي.
- انخفضت قيمة أسهم شركة ليفت بنسبة تزيد عن 15٪ منذ طرحها للاكتتاب.
- هذا يلقي بالشكوك حول شهية المستثمرين لشراء أسهم شركات التكنولوجيا البارزة التي لا تحقق أرباحا.
- يستعد عدد من أكبر شركات التقنية إلى طرح جزء من أسهمها في اكتتاب أولي للمساعدة في جني أرباح للموظفين والمستثمرين.
- يتوقع أن تنشر أوبر نشرة الاكتتاب العام لها يوم الخميس، مما يعطي المستثمرين نظرة فاحصة على أعمالها.
- لن تقدم هذه النشرة أي معلومات عن السعر المحتمل للاكتتاب، لكن الشركة كشفت لبعض المستثمرين مؤخرا عن أحدث أفكارها بخصوص تقييمها.
- ففي إخطار أرسلتها لحائزي بعض سنداتها القابلة للتحويل في الأسبوع الماضي قالت أوبر إن سعر سهمها يمكن أن يتراوح بين 48 إلى 55 دولارا للسهم، حسبما كشف أشخاص اطلعوا على الأمر.
- هذا يعني أن تقييم الشركة سيتراوح ما بين 90 مليار دولار و100 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار نحو 10 مليارات دولار تتوقع الشركة جمعها.
- إذا بلغ تقييم الشركة ما يتراوح بين 90 مليار و100 مليار دولار فإن أوبر بذلك ستكون واحدة من أكبر شركات التقنية الأمريكية التي تطرح للاكتتاب العام خلال السنوات الأخيرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
نيويورك تايمز
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