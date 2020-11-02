مصر
الاثنين 2 نوفمبر 2020 13:28

تفحم سيارة جراء حريق هائل أعلى كوبري بالقاهرة وسط فزع السائقين (فيديو)

لقطة من الحادث
مواقع مصرية
رصدت مقاطع فيديو وصور لحظة اشتعال النيران في سيارة أعلى كوبري 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، مما أدى إلى احتراقها بالكامل وسط حالة من الفزع بين سائقي السيارات.

وتمكنت إدارة الحماية المدنية في العاصمة، من السيطرة على الحريق وذلك بعدما تفحمت السيارة بأكملها.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الحريق الهائل شب داخل سيارة ملاكي، في أثناء سيرها بكوبري أكتوبر، مما أسفر عن ازدحام مروري، بينما نجح رجال المرور في سحب السيارة، وإعادة حركة المرور. 

وكانت مديرية أمن القاهرة، تلقت ظهر اليوم الإثنين، إخطارا يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي، في أثناء سيرها بكوبري أكتوبر، وتبين من التحريات الأولية أن السيارة تعطلت، وحدث ماس كهربائي، وتمكن قائدها من الخروج من السيارة.

ودفع رجال الشرطة بسيارتين إطفاء إلى مكان الحريق وأخمد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأظهرت المقاطع المصورة لحظات اشتعال السيارة وتصاعد الدخان الأسود الكثيف منها وسط فزع المارة والسائقين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية

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