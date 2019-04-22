تفجيرات سريلانكا: ما نعرفه وما لا نعرفه وما الذي يحدث الآن؟

هزت سلسلة تفجيرات عددا من الكنائس والفنادق ومواقع أخرى في سريلانكا ما أسفر عن وقوع حوالي 300 قتيل ونحو 500 جريح.

صباح الأحد الذي وافق عيد الفصح لدى المسيحيين الكاثوليك في سريلانكا هزت سلسلة تفجيرات عددا من الكنائس والفنادق ومواقع أخرى ما أسفر عن وقوع حوالي 300 قتيل ونحو 500 جريح.

فما الذي نعرفه عن الهجمات: بدأت الانفجارات نحو الساعة 8:45 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وقع التفجير الأكثر دموية في كنيسة القديس سيباستيان في نيغومبو.

الكنائس الأخرى التي هوجمت كانت ضريح القديس أنتوني في كولومبو وكنيسة صهيون في باتيكالوا.

وقعت انفجارات في ثلاثة فنادق في العاصمة كولومبو، وهي فنادق شانغريلا، وسينامون غراند، وكنغزبري.

وقعت المزيد من الانفجارات بعد ظهر أمس الأحد، جميعها كان في العاصمة كولومبو.

التفجير الأول وقع في فندق "تروبيكال إن"، وهو فندق صغير يقع بالقرب من حديقة الحيوانات الوطنية في ضاحية ديوالا.

وقع أيضا انفجار واحد على الأقل في مجمع سكني في ضاحية أخرى وهي ضاحية ديماتاغودا.

قتل 290 شخصا على الأقل وأصيب نحو 500 آخرون في الهجمات، بحسب الشرطة.

قالت السلطات إن 36 على الأقل من القتلى كانوا أجانب.

بين القتلى أمريكيون وبريطانيون وصينيون وهولنديون وبرتغاليون ويابانيون وأتراك، وفقاً لمسؤولين وتقارير إخبارية.

اليوم الإثنين ألقت الحكومة بالمسؤولية عن الهجمات على منظمة تطلق على نفسها جماعة التوحيد" وهي منظمة متشددة غير معروفة.

كان مسؤول في الشرطة قد حذر قبل 10 أيام من تهديد الجماعة للكنائس، لكن السلطات لم تتصرف بناءً على تلك المعلومات.

اعتقلت السلطات 24 شخصا مشتبهاً بهم فيما يتعلق بالتفجيرات.

قالت الحكومة إن منفذي التفجيرات كانوا انتحاريين.

قتل ثلاثة ضباط أثناء البحث في مجمع سكني عن مدبري الهجمات.

عطلت سريلانكا بشكل مؤقت خدمات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك وواتساب وإنستغرام وغيرها، للحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.

طبقت الحكومة، الإثنين، حظرا للتجوال على مستوى البلاد من المغرب وحتى الفجر لليوم الثاني على التوالي. أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة في أنحاء البلاد بعد التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق (غيتي) ما لا نعرفه عن الهجمات: من هم الأشخاص الـ 24 المحتجزون للاشتباه في علاقتهم بالهجمات؟

ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطات لمحاولة منع وقوع الهجمات بعد ورود تحذير من هجمات محتملة قبل عشرة أيام من وقوعها؟

لماذا استهدف الكاثوليك بشكل خاص في هذه التفجيرات؟ ماذا يحدث الآن؟ أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة في أنحاء البلاد اعتبارا من مساء اليوم بعد تفجيرات الأمس التي استهدفت كنائس وفنادق، والتي ارتفع عدد ضحاياها إلى حوالي 300 قتيل ونحو 500 جريح وفق أحدث الإحصائيات الرسمية.

أعلنت السلطات أيضا -وفق وسائل إعلام محلية- عن حداد وطني شامل غدا الثلاثاء على أرواح ضحايا التفجيرات التي تزامنت مع احتفالات المسيحيين بـ "عيد الفصح".

قال متحدث باسم الشرطة إنهم عثروا على 87 جهازا لتفجير القنابل في "باستيان ماهاواتا برايفت" وهي محطة الحافلات الرئيسية بالعاصمة كولومبو.

يقع الحي الذي عثر فيه على صواعق التفجير منتصف الطريق بين الفنادق الفاخرة المواجهة للشاطئ وكنيسة القديس أنطونيوس، ومواقع الهجمات التي حدثت أمس في كولومبو.

أضاف بيان الشرطة "12 صاعقا كانت على الأرض و75 في سلة للمهملات قريبة من المكان".

لم تكشف السلطات حتى الآن بشكل واضح عن هوية منفذي التفجيرات، وقال مسؤولون، الإثنين، إن الشرطة ألقت القبض على 24 شخصا على الأقل "لصلتهم" بتفجيرات الأمس.

قال محلل تابع للحكومة للصحفيين إن "انتحاريين" قاموا بتنفيذ ثلاث هجمات على الكنائس وثلاث أخرى استهدفت فنادق بالعاصمة.

تحقق إدارة المحللين الحكوميين التابعة لوزارة الدفاع فيما إذا كان "انتحاريان" قاما بتنفيذ إحدى الهجمات التي استهدفت فندقا، مما يعني أن سبعة "انتحاريين" نفذوا الهجمات.

قال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا إن إدارة التحقيقات الجنائية تقوم بالتحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم، وجميعهم سريلانكيون.

ما زال الغموض يلف طبيعة الجهة المسؤولة عن تفجيرات الأمس، ووجهت السلطات أصابع الاتهام إلى شبكة دولية ساعدت في تنفيذ تلك التفجيرات.

وجه مسؤولون في وقت سابق أصابع الاتهام لجهة إسلامية محلية تدعى جماعة "التوحيد الوطنية" بيد أن مراسل الجزيرة سامر علاوي قال إن السلطات نفت اتهامها رسميا لتلك الجماعة بالمسؤولية.