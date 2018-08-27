السودان
الاثنين 27 أغسطس 2018 13:18

تفاقم أزمة الخبز في السودان

تشهد العاصمة السودانية نقصا حادا في الخبز منذ أسابيع ما يجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية.
  • السودانيون يقفون في طوابير لساعات أمام المخابز للحصول على عدة أرغفة خبز.
  • مخابز لا تعطي للشخص أكثر من 20 قطعة زنة الواحدة 70 غراما، وهذا بالكاد يكفي أسرة لوجبتين.
  • طوابير المنتظرين للخبز تمتد لعشرات الأمتار أمام المخابز.
  • يشكل الخبز مكونا أساسيا في الغذاء بالسودان.
  • أصحاب المخابز يقولون إنهم لم يتسلموا حصتهم كاملة من الطحين.
  • أصحاب مخابز يقولون إنهم حصلوا فقط على 50% من حصتهم اليومية، ما اضطرهم لخفض الإنتاج.
  • مصدر حكومي: عدد من مطاحن القمح توقفت عن الإنتاج نتيجة عدم وفاء الحكومة ببعض الالتزامات المالية.    
  • يستهلك السودان وفق احصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح سنويا ينتج منها 800 ألف طن.
  • يشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعا في معدل التضخم الذي بلغ وفق احصاءات رسمية في يوليو/تموز الماضي نحو 64%.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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