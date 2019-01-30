تفاعل كبير مع دعوة أطلقتها كتائب القسام لطلب الدعم عبر "بتكوين"
- أبو عبيدة الناطق باسم القسام كتب في تغريدة نشرها عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام": ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة البيتكوين عبر الآليات التي سنعلن عنها قريبًا.
- لم يقدم أبو عبيدة مزيدًا من التفاصيل.
- أبو عبيدة: العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل.
- أبو عبيدة: محبو المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة.
#عاجل | الناطق العسكري باسم #كتائب_القسام "أبو عبيدة": يحارب العدو الإسرائيلي المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الإسرائيلية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة. pic.twitter.com/hP4x7z8aE5— محمد أبو خاطر - #غزة 🇵🇸 (@m_khater9) January 29, 2019
هذه المرة الأولى التي توجّه فيها كتائب القسام نداءً لدعمها ماليًا عبر عملة رقمية، في مؤشّر إلى صعوبات تواجهها في التمويل.
تصريح الناطق الإعلامي باسم #كتائب_القسام أبو عبيدة قبل قليل مبكي ويدعو للألم أن تجد المقاومة الفلسطينية نفسها مضطرة لأن تكشف أنها تعيش في أزمة مالية خانقة تهدد حتى قدراتها في الدفاع عن شعبنا وعن قبلة المسلمين الأولى #المسجد_الأقصى المبارك.— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) January 29, 2019
هذه أول مرة على ما أذكر تصريح كهذا..
- القسام تمتلك منظومة سلاح وصواريخ استخدمتها بضرب مدن إسرائيلية مثل تل أبيب، في مواجهات عسكرية عدّة.
- حركة "حماس" لا تفصح عن عدد عناصرها العسكريين، لكنّ مصادر إخبارية تحدثت عن أن القسام لديها مقاتلين يزيد عددهم عن عشرين ألف مقاتل.
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البتكوين ""Bitcoin هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط، وما يميزها عن العملات التي تتحكم فيها البنوك المركزية في العادة هي أنها لا تخضع لتحكم جهة معينة.
- كثيرون من حول العالم جمعوا ثروات في السنوات الأخيرة بفضل العملات الافتراضية التي تشهد إقبالًا متناميًا وأشهرها البتكوين، على الرغم من التقلّبات في أسعارها.
غزت الدعوة التي أطلقها أبو عبيدة، إلى التبرع بـ "البتكوين" لصالح المقاومة الفلسطينية، منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل المئات مع دعوة القسّام. وتلك أبرز التعلقيات:
ادعم #القسام#المقاومة_الفلسطينية#بيتكوين— AYMAN MOH RO (@AYMANMOHRO) ٣٠ يناير ٢٠١٩
#دعم_المقاومة #بيتكوين_القسام pic.twitter.com/0Gbt29r2cb— إبراهيم صبح (@ibrahem_subeh) ٣٠ يناير ٢٠١٩
الشعوب العربية والإسلامية تبدأ بالتنسيق من أجل جمع التبرعات لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة , بعد نداء كتائب القسام .— غزة الآن - Gaza Now (@gazalnps) ٢٩ يناير ٢٠١٩
القسام والعالمية**ان تصريح القسام حول استجلاب الدعم العالمي من قبل محبي المقاومة والعدل حول العالم بعيدا عن البنوك المركزية "بنوك روتشيلد" هو بمثابة الانطلاق العالمي نحو الحرية وسيجد دعما عالميا وانسانيا من الشعوب المحبة للعدل والمقاومة حول العالم .#بيتكون #دعم_المقاومة— إبراهيم صبح (@ibrahem_subeh) ٢٩ يناير ٢٠١٩
أبرز ما يميز تبني #القسام لتحويل الأموال عبر #البيتكوين ليس مجرد صعوبة تتبع المصدر، ولكن الأهم والأكيد بلا شك هو عدم قدرة أي حكومة أو نظام في العالم من حجب أو التدخل في أي عملية تحويل من أي مكان في العالم، وهي إنجاز فعلي— Ibَrahim إِبراهيم (@IbrahimAbAr) ٢٩ يناير ٢٠١٩