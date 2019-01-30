قطاع غزة
الأربعاء 30 يناير 2019 10:09

تفاعل كبير مع دعوة أطلقتها كتائب القسام لطلب الدعم عبر "بتكوين"

أبو عبيدة, الناطق باسم كتائب القسام
دعت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، مؤيديها في العالم إلى تقديم الدعم المالي لها من خلال عملة "بتكوين" الرقمية الافتراضية.
القسام يستعين بـ"البتكوين":
  • أبو عبيدة الناطق باسم القسام كتب في تغريدة نشرها عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام": ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة البيتكوين عبر الآليات التي سنعلن عنها قريبًا.
  • لم يقدم أبو عبيدة مزيدًا من التفاصيل.    
  • أبو عبيدة: العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل.
  • أبو عبيدة: محبو المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة.
للمرة الأولى

هذه المرة الأولى التي توجّه فيها كتائب القسام نداءً لدعمها ماليًا عبر عملة رقمية، في مؤشّر إلى صعوبات تواجهها في التمويل.

خلفية:
  • القسام تمتلك منظومة سلاح وصواريخ استخدمتها بضرب مدن إسرائيلية مثل تل أبيب، في مواجهات عسكرية عدّة.      
  • حركة "حماس" لا تفصح عن عدد عناصرها العسكريين، لكنّ مصادر إخبارية تحدثت عن أن القسام لديها مقاتلين يزيد عددهم عن عشرين ألف مقاتل.

  • البتكوين ""Bitcoin هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط، وما يميزها عن العملات التي تتحكم فيها البنوك المركزية في العادة هي أنها لا تخضع لتحكم جهة معينة.

  • كثيرون من حول العالم جمعوا ثروات في السنوات الأخيرة بفضل العملات الافتراضية التي تشهد إقبالًا متناميًا وأشهرها البتكوين، على الرغم من التقلّبات في أسعارها.
بتكوين القسام يغزو منصات التواصل:

غزت الدعوة التي أطلقها أبو عبيدة، إلى التبرع بـ "البتكوين" لصالح المقاومة الفلسطينية، منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل المئات مع دعوة القسّام. وتلك أبرز التعلقيات:

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
المقاومة الفلسطينية
كتائب القسام
أبو عبيدة
بيتكوين

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